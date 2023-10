«TVOG» ist unbeeindruckt vom «Ninja»-Start

Quotennews

Wer sich Sorgen machte, dass der Start von «Ninja Warrior Germany» die Leistung von «The Voice of Germany» beeinflusst, kann beruhigt sein.

Seit Mitte September schicken ProSieben und Sat.1 in den jeweiligen Donnerstag- und Freitag-Primetimesüber den Äther, mit zumindest keinem Misserfolg. Die ersten beiden Shows liefen vor überzeugenden 1,59 und 1,64 Millionen Zuschauern, mit den Marktanteilen von 6,8 und 7,2 Prozent wird man zufrieden sein, obwohl eher der Blick auf die 12,6 und 14,6 Prozent am Zielgruppen-Markt fallen dürften. Das klingt schon sehr gut. Nach einigen Wochen pendelt sich die Leistung um die 1,3 Millionen Zuschauern je Ausgabe ein, der Freitag lief im Vergleich zum Donnerstag bisher etwas besser.Dies könnte sich nun verändern, denn mitschickt der Köln-Konkurrent ein zeitgleiches und gewohnt gefragtes TV-Format an den Start. Tatsächlich kann in dieser Woche berichtet werden, dass der Donnerstag mit 1,55 Millionen Zuschauern und 0,64 Millionen Werberelevanten deutlich besser ankam. Der gestrige Freitag landete bei 1,24 Millionen Zuschauern im Gesamten, die Zielgruppe schaffte es zu 0,44 Millionen Umworbenen. Die Marktanteile lagen so bei 5,4 und 9,4 Prozent. Klingt nach einem Rückschritt?Geht der Blick jedoch auf den vergangenen Freitag, so verliert die bunte Kugel lediglich 0,11 Millionen Zuschauer am Gesamtmarkt, prozentual ausgedrückt also 0,3 Prozent. Die Zielgruppe wächst sogar von 0,41 auf eben die erreichten 0,44 Millionen an. Sprich, ein Plus von 1,2 Prozent. Ob sich der Trend dieser Woche nun weiter festsetzt, muss die Zeit zeigen.