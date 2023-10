Fünfte «My Hero Academia»-Staffel beginnt

TV-News

25 neue Folgen werden werktags um 18.25 Uhr ausgestrahlt.

Aktuell laufen noch die neuen Episoden von «One Piece» um 18.25 Uhr bei ProSieben Maxx , doch ab Freitag, 2. November 2023, ändert sich die Ausstrahlung. Dann beginnt nämlich die fünfte Staffel der Anime-Serie. Die Serie basiert auf dem gleichnamigen Anime und wird seit dem Juli 2014 publiziert.Die Fernsehserie umfasst inzwischen über 138 Episoden und wird seit Anfang 2016 produziert. In Japan hat ytv die Ausstrahlungsrechte, in den Vereinigten Staaten läuft das Format bei Adult Swim. International kann die Serie auch bei Crunchyroll gesehen werden.In der neuen Geschichte steht für die Schüler der U. A. Oberschule eine Notfallübung an: Die Helden simulieren einen Schurkenangriff. Izuku und seine Kameraden müssen beweisen, dass sie sich gegen den Feind verteidigen können. Die Folge wurde von Yôsuke Kuroda und Kôhei Horikoshi geschrieben, Masahiro Mukai war für die Regie verantwortlich.