«Crypto Boy» kommt zu Netflix

Der Streamingdienst hat einen neuen Spielfilm angekündigt.

Der Streamingdienst Netflix hat den Spielfilmvon Shady El-Hamus angekündigt. Shahine El-Hamus, Sabri Saad El-Hamus, Minne Koole, Isabelle Kafando, Manoushka Zeegelaar Breeveld, Leny Breederveld, Raymond Thiry, Loes Schnepper, Jonas Smulders, Kendrick Etmon, Tobias Kersloot und Yari van der Linden spielen die Hauptrollen. Fiction Valley und Kaviar engagierten Jeroen Scholten van Aschat und El-Hamus als Drehbuchautoren.Im Osten Amsterdams träumt der junge Lieferjunge Amir (Shahine El-Hamus) von einer besseren Zukunft, doch er kommt nicht über das Ausliefern von Bestellungen für Burrito, das in die Jahre gekommene mexikanische Restaurant seines Vaters Omar (Sabri Saad El-Hamus), hinaus. Währenddessen findet in ihrer Nachbarschaft eine vollständige Gentrifizierung statt. An die Stelle der Tante-Emma-Läden treten hippe Cafés, Sushi-Läden und Fitnessstudios - und zu Amirs Frust ignoriert sein sturer Vater alle seine Ideen, den Burrito zu modernisieren. Omar hingegen hält seinen Sohn für einen verantwortungslosen Faulpelz, der nicht in der Lage ist, das Restaurant zu übernehmen.Als eine große Immobiliengesellschaft das Viertel kauft und die Miete verdoppelt, sind Vater und Sohn zerstritten und laufen Gefahr, das Restaurant und ihr Zuhause für immer zu verlieren. Doch als Amir einen jungen, charismatischen Krypto-Unternehmer kennen lernt, sieht er eine Möglichkeit, all ihre Probleme zu lösen. Entschlossen, seinem Vater zu zeigen, was er wert ist, verliert sich Amir in dem schnell wachsenden Krypto-Startup, während Omar mit Argwohn beobachtet, wie sich sein Sohn immer weiter entfernt.