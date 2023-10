«Totenfrau»: Das Erste zeigt alle Folgen im November

TV-News

Die Koproduktion von Netflix und ORF wird an einem Abend ausgestrahlt. Die Zuschauer müssen bis 01:10 Uhr wach bleiben.

Ob das gut geht? Das Erste hat die Ausstrahlung der Netflix-ORF-Produktionangekündigt. Die neue Serie, die am 7. November 2022 in Österreich Premiere feierte und am 5. Januar 2023 bei Netflix startete, wird am Samstag, 25. November 2023, im Ersten zu sehen sein. Die Ausstrahlung beginnt um 20.15 Uhr und dauert bis 01.10 Uhr. Die Ausstrahlung der Serie erfolgt um 23.15 Uhr für dieundIm Mittelpunkt der sechsteiligen Thriller-Serie steht Grimme-Preisträgerin Anna Maria Mühe. Sie verkörpert einen ebenso rachsüchtigen wie furchtlosen Todesengel. Durch geschickt gesetzte moralische Kontraste wird die Sympathie für eine Täterfigur geweckt, die den Zuschauer zu einem Komplizen ihrer gnadenlosen Selbstjustiz werden lässt. Mit bestechender Geradlinigkeit, ohne falsche Fährten, ohne erzählerische Nebenstränge hat Regisseur Nicolai Rohde die Verfilmung des Romans von Bestsellerautor Bernhard Aichner inszeniert. Atemberaubende Bergaufnahmen aus dem Innsbrucker Umland zeichnen die Serie zudem aus. Hervorragend besetzt ist das deutsch-österreichische Starensemble mit Felix Klare, Michou Friesz, Simon Schwarz und Sebastian Hülk.Der Tod ist etwas Alltägliches für die Bestatterin Brunhilde Blum (Anna Maria Mühe). Als ihr Mann, der Polizist Mark Thaler (Maximilian Kraus), vor ihren Augen von einem Auto überfahren wird und kurz darauf stirbt, bricht für sie plötzlich eine Welt zusammen. Die Beileidsbekundungen von Marks Kollegen Massimo Ricci (Felix Klare), Pfarrer Jaunig (Simon Schwarz) oder Hotelchefin Schönborn (Michou Friesz), heimliche Herrscherin der Innsbrucker Bergwelt, trösten nicht. Mit ihrer pubertierenden Tochter Nela (Emilia Pieske) und dem kleinen Sohn Tim (Lilian Rosskopf) in Zukunft allein zu sein, fällt Blum schwer. Wer der flüchtige Unfallfahrer ist, will sie wissen. Die Ermittlungen stocken. Als die Witwe in Marks Motorradtasche ein Handy findet, macht sie eine verstörende Entdeckung.