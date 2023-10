Bühne frei für «The Freak Brothers»

TV-News

Ende Oktober debütiert bei ProSieben Fun die zweite Staffel.

Der Fernsehsender ProSieben Fun strahlt am Montag, den 30. Oktober 2023, um 20.15 Uhr die zweite Staffel vonaus. Die Zeichentrickserie für Erwachsene basiert auf der Comicserie „The Fabulous Furry Freak Brothers“, die in den 1960er entstanden ist. Die Serie spielt im modernen San Francisco und wurde Ende 2020 entwickelt.Im Jahr 1969 besuchen die drei Freaks Franklin, Phineas und Fat Freddy das Woodstock-Festival. Gerüchten zufolge soll es dort die beste Droge geben, die je in Umlauf gebracht wurde. Sie kaufen das Elixier bei einem indischen Guru. Zu Hause träufeln sie es auf einen Joint, rauchen ihn zusammen mit Fat Freddys Kater und erleben einen gewaltigen Rausch.Im Staffelauftakt will Harper ihren geliebten Schuppen abreißen, um eine Mädelshütte zu bauen, in der sie ihrer Yoga-Leidenschaft nachgehen kann. Verzweifelt wenden sie sich an Gretchen, die ihnen empfiehlt, den Bürgermeister zu kontaktieren. Sollte das Gebäude einen historischen Wert haben, könnte der Abriss verhindert werden.