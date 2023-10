Melissa McBride kehrt zu «Walking Dead» zurück

US-Fernsehen

Die Schauspielerin wird wieder ihre Rolle der Carol Peletier aufnehmen.

Melissa McBride wird in der zweiten Staffel vonihre bei den Fans beliebte Rolle als Carol Peletier wieder übernehmen, wie auf der New York Comic Con bekannt gab. McBride spielte Carol in der Hauptserie «The Walking Dead» elf Staffeln lang an der Seite von Norman Reedus, der in der in Frankreich angesiedelten Spin-off-Serie die Rolle des Daryl Dixon verkörpert. Die Nachricht von McBrides Rückkehr ins «The Walking Dead»-Universum kommt kurz vor dem Finale der ersten Staffel am Sonntag.Sagte McBride: "Ich wusste, dass es noch viel mehr von Carols Geschichte zu erzählen gibt, denn ich spürte, wie verunsichert sie war, als wir sie das letzte Mal sahen, als sie ihren besten Freund Daryl wegreiten sah. Ob getrennt oder (hoffentlich!) zusammen, ihre Geschichten sind tiefgründig, und ich bin so gespannt darauf, Carols Reise hier fortzusetzen. Dieses Team von Geschichtenerzählern hat großartige Arbeit geleistet, um diese beiden etablierten Charaktere in eine für sie völlig neue Welt zu bringen, und ich liebe die Entdeckungen!"Von «The Walking Dead: Daryl Dixon - The Book of Carol» wird derzeit in Frankreich die zweite Staffel produziert und soll 2024 laufen. In den Hauptrollen sind Reedus, McBride, Clémence Poésy, Louis Puech Scigliuzzi, Laika Blanc Francard, Anne Charrier, Romain Levi und Eriq Ebouaney zu sehen; die Serie wird von Showrunner David Zabel, Scott M. Gimple, Reedus, McBride, Greg Nicotero, Angela Kang, Brian Bockrath, Daniel Percival, Jason Richman und Steve Squillante.