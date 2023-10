Kabel Eins Doku sucht das Bernsteinzimmer

TV-News

Die neue Reihe «Jeremy Wade: Geheimnisse der Tiefe» startet.

Der am 5. Mai in Suffolk, England, geborene Filmemacher von Autor von Anglerbüchern Jeremy Wade hat auch eine Fernsehserie. In Großbritannien war «Mysteries of the Deep» zu sehen, das inzwischen zwei Staffeln umfasst. Neben Wade sind auch Alexander Clarke und Michael Tuttle zu sehen.startet am Mittwoch, dem 31. Oktober, um 20.15 Uhr. Die erste Episode heißt „Die Suche nach dem Bernsteinzimmer“. Jeremy Wade entschlüsselt Mysterien der Unterwasser-Welt: Ein Schiffswrack könnte das Bernstein-Zimmer beherbergen, das von den Nazis gestohlen wurde. Sein Preis ist unermesslich.Ebenfalls Teil der Staffel: Ein gesunkenes Nazi-U-Boot, vollgepackt mit giftiger Fracht, ist eine tickende Zeitbombe, die die ganze Welt in Gefahr bringen könnte. Jeremy Wade enthüllt die streng geheime Mission des U-Boots am Tag seines Untergangs und wie Experten verhindern, dass es eine globale Katastrophe auslöst.