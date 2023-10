ProSieben macht an Allerheiligen frei

TV-News

Statt «Galileo» und «taff.» läuft wieder ein Special im Programm. Auch Sebastian Pufpaff muss in der Woche keine Sendung aufzeichnen.

Am Mittwoch, dem 1. November 2023, feiern zahlreiche Bundesländer Allerheiligen. Der Feiertag sorgt dafür, dass die Vorabendsendungen(17.00 Uhr) und(19.05 Uhr) pausieren. Nur die Mitarbeiter der «:newstime» müssen arbeiten. Diese ist am Feiertag ausnahmsweise nicht um 18.00 Uhr eingeplant, sondern bereits um 17.10 Uhr.Zwischen 17.20 und 20.15 Uhr wiederholt die rote Sieben. In der Ausgabe aus dem Jahr 2021 spielt Joachim Winterscheidt gegen Shirin David, Teddy Teclebrhan sowie Bastian Pastewka. ProSieben teilte nicht mit, welche Episode gesendet wird.Zur Primetime bekommen die Zuschauer auch kein «TV total» und «Zervakis und Openhövel» serviert, sondern müssen mit «Captain Marvel» ► auskommen. Die Kree-Soldatin Vers strandet auf der Erde und muss dort gegen die außerirdischen Skrulls kämpfen. Nach anfänglichen Schwierigkeiten schließt sie sich mit dem jungen S.H.I.E.L.D.-Agenten Nick Fury zusammen und findet schon bald heraus, dass sie eigentlich von dem Planeten stammt, den sie nun retten muss. Zusammen mit alten Freunden und neuen Verbündeten begibt sie sich auf eine gefährliche Mission. Ab 22.45 Uhr folgt die Free-TV-Premiere vonmit Karen Gillan («Doctor Who»).