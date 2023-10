Prime Video rollt «Bierkönig»-Dreifachmord neu auf

TV-News

Im November 1997 geschah in dem Party-Lokal ein Dreifachmord, der bis heute Rätsel aufgibt.

Der Amazon-Streamingdienst Prime Video ist derzeit im Mallorca-Fieber. Nach der Veröffentlichung der mit Heinz Strunk und Marc Hosemann besetzten fiktionalen Serie «Last Exit Schinkenstraße» folgt am Freitag, 13. Oktober, eine dreiteilige True-Crime-Doku, die nach dem Tatort auf der Balearen-Insel benannt ist. Im November 1997 ereignete sich ein rätselhafter Dreifachmord an dem Gastronomen Manfred Meisel, seinem Sohn Patrick und der Tierpflegerin Claudia Leisten, der bis heute Fragen zum Tatmotiv aufwirft.Bekannt wurde der aus Frankfurt stammende Gastronom Meisel, als er auf Mallorca den legendären „Bierkönig“ über die Grenzen Mallorcas hinaus berühmt gemacht hat. Die Dokumentation zeigt die Mordermittlungen und Rekonstruktion des Falles durch den damaligen Chefermittler der spanischen Polizei, durchleuchtet und hinterfragt die bis heute unklaren Tatmotive und rollt somit den Fall erneut auf – denn die Dokumentation zeigt neue Spuren zu den Tätern auf, die bislang unberücksichtigt blieben. Veranschaulicht wird die Geschichte von Manfred Meisel durch zahlreiche Zeitzeugen, die sowohl den Mordfall kommentieren als auch den Erfolg des sogenannten "Bierkönigs" nacherzählen, der den Mythos Ballermann seit den 1990er Jahren entscheidend geprägt hatte.Die dreiteilige Dokumentation «Der Bierkönig - Tod am Ballermann» ist eine Produktion von Constantin Dokumentation. Als Produzent fungiert Jochen Köstler, Executive Producer ist Jan Klophaus, der auch an der den Prime-Video-Dokus «BILD.Macht.Deutschland?» und «Schickeria» mitwirkte. Regie führte Niko Apel.