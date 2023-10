«Tierheimhelden»: VOX präsentiert neues Rütter-Format

TV-News

Der Hundeprofi trifft in der sechsteiligen Doku-Reihe auf Menschen in Tierschutzeinrichtungen. Außerdem setzt VOX «Full House» am Nachmittag fort und zeigt eine neue XXL-Doku über Luxushotels.

In genau einem Monat präsentiert VOX ein neues Tierformat des bekannten Hundetrainers Martin Rütter. Los geht es mit, einer sechsteiligen Reportage-Reihe, am Samstag, 11. November, um 19:10 Uhr. Darin trifft der Hundeprofi auf Menschen in Tierschutzeinrichtungen in ganz Deutschland, um deren Arbeit mit ihren Schützlingen und deren Alltag mitzuerleben.Rütter sagt über die Sendung: „Wir – und das sind in dem Fall unsere Trainerinnen Ellen Marques und Sophie Grethe sowie unser Trainer Marcel Wunderlich und ich – stellen in der Sendung Tierheime und Tierschutzprojekte vor, von denen wir sagen: Ja, deren Konzept ist irgendwie cool.“ Gleichzeitig setzt sich Rütter auch dafür ein, dass Menschen sich auch um Tiere im Tierheim bemühen und nicht nur vom Züchter kaufen. „Oft haben die Leute Angst einen Tierheim-Hund zu nehmen, weil sie denken, der hat auf jeden Fall eine Schraube locker. Das ist einfach Unsinn.“ «Tierheimhelden» ist eine Produktion von Mina TV.Darüber hinaus hat VOX auch für den werktäglichen Vorabend eine Besonderheit angekündigt. Ab Montag, 6. November, kommt es beizu einer Themenwoche, denn die Kandidaten kochen diesmal nicht in ihren eigenen vier Wänden, sondern auf dem Kreuzfahrtschiff AIDAprima auf hoher See. Dabei nutzen sie die unterschiedlichen Stationen der Reise, um die regionalen kulinarischen Gegebenheiten in ihre Rezepte einfließen zu lassen.Bereits am Nachmittag kehrt die im Frühjahr gestartete Doku-Soapins Programm zurück. Die VOX-Doku begleitet den außergewöhnlichen Alltag kinderreicher Familien, die dabei auch ganz persönliche Momente zeigen. Die zweite Staffel ist von montags bis freitags immer um 14:00 Uhr zu sehen und übernimmt somit den Sendeplatz von «Mein Kind, dein Kind - Wie erziehst du denn?». Die zwischen April und Mai ausgestrahlten «Full House»-Episoden sorgten im Schnitt für eine solide Zielgruppen-Quote von 6,9 Prozent, in der Spitze waren sogar bis zu 12,8 Prozent möglich.Für den Samstagabend, 4. November, plant VOX derweil mit einer neuen abendfüllenden XXL-Doku:. Die Doku begibt sich auf Spurensuche hinter dem Glanz eines Luxushotels und blickt hinter die Kulissen. Dabei widmet sie sich den Mitarbeitern und Azubis, dem Herzstück der Grand Hotels. Versprochen werden Einblicke vom Bayerischen Hof bis zum Luxus auf hoher See.