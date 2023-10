In drei Wochen kommt «South Park»

US-Fernsehen

Ein neues Event soll die Fernsehzuschauer bei Paramount+ bei der Stange halten.

Paramount+ kündigte an, dass das nächste «South Park»-Specialam Freitag, den 27. Oktober, in den USA und Kanada und am Samstag, den 28. Oktober, in Großbritannien und Australien Premiere haben wird. Die ersten vier Animationsspecials wie „Post Covid“, „Post Covid: The Return of Covid“, „South Park the Streaming Wars“ und „South Park the Streaming Wars 2“ sind auf Paramount+ als Stream verfügbar.In dem neuen Special deuten Cartmans zutiefst verstörende Träume das Ende des Lebens an, das er kennt und liebt. Auch die Erwachsenen in South Park ringen mit ihren eigenen Lebensentscheidungen, während das Aufkommen der KI ihre Welt auf den Kopf stellt.Im Jahr 2022 feierte die Serie «South Park» den 25. Jahrestag ihrer Premiere am 13. August 1997 auf Comedy Central . Stan, Kyle, Cartman und Kenny waren zum ersten Mal in dem animierten Kurzfilm "The Spirit of Christmas" zu sehen und schrieben von da an Fernsehgeschichte. Die Co-Schöpfer Trey Parker und Matt Stone sind zusammen mit Anne Garefino und Frank C. Agnone II die ausführenden Produzenten. Eric Stough, Adrien Beard, Bruce Howell und Vernon Chatman sind Produzenten. Christopher Brion ist der kreative Leiter der South Park Digital Studios.