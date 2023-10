Ab November: TLC setzt auf Weihnachtsfilme

TV-News

TLC präsentiert bis zum dritten Adventswochenende insgesamt 14 Weihnachtsfilme am Samstagabend.

Seit gut einem Monat stehen in den Supermarkt-Regalen bereits Lebkuchen und Schoko-Weihnachtsmänner, da wird es höchste Zeit auch das Fernsehprogramm weihnachtlich zu gestalten. So oder so ähnlich dachte sich das wohl der Warner-Bros.-Discovery-Sender TLC, der ab Anfang Novemberpräsentieren wird. Vom 4. November bis 16. Dezember zeigt TLC immer samstags ab 20:15 Uhr zwei weihnachtliche Spielfilme im Doppelpack und möchte mit insgesamt 14 Filme auf Heiligabend einstimmen.So startet die besinnliche Programmierung am 4. Novmeber mit, gefolgt vonum 22:20 Uhr. Am 11. November geht es mit(20:15 Uhr) und(22:15 Uhr) weiter.(20:15 Uhr) und(22:15 Uhr) folgen eine Woche später. Darüber hinaus sind auch(20:15 Uhr) und(22:15 Uhr) zum Abschluss des Monats vorgesehen.Der Dezember bringt folgende Spielfilme mit sich:(20:15 Uhr) und(22:15 Uhr) 2. Dezember. Am zweiten Adventswochenende folgt(20:15 Uhr) und(22:15 Uhr). Die letzten beiden Filme(20:15 Uhr) und(22:15 Uhr) laufen am 16. Dezember.