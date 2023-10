ProSieben schwächelt vor allem am späteren Abend

Quotennews

Bereits mit «TV total» war man schwächer eingestiegen als in den Wochen zuvor. «Zervakis & Opdenhövel. Live.» landete dann jedoch beim Tiefstwert seit etwa einem Jahr.



läuft seit der Rückkehr aus der Sommerpause wieder auf einem konstant stabilen Niveau. Nach einem hervorragenden Resultat vor zwei Wochen überzeugte man auch am vergangenen Mittwoch mit 1,28 Millionen Fernsehenden sowie starken 6,8 Prozent. Die 0,69 Millionen Jüngeren hatten ebenfalls mit 13,1 Prozent Marktanteil gepunktet. Gestern verkleinerte sich das Publikum auf 1,18 Millionen Menschen, so dass man sich sowohl hinter «Die Verräter» als auch «Das große Backen» einordnen musste. Weiterhin standen hohe 4,7 Prozent auf dem Papier. Auch die 0,65 Millionen Umworbenen verloren mit 12,2 Prozent. Allerdings war man hier in der Zielgruppe der gefragteste der privaten Sender.hatten sich in der Vorwoche ein deutliches Stück nach oben geschoben. Dieser Fortschritt war mit 0,39 Millionen Interessenten sowie mageren 1,6 Prozent Marktanteil nun wieder völlig verloren. Zuletzt hatte man vor etwa einem Jahr schlechter abgeschnitten. Auch die 0,20 Millionen Werberelevanten schnitten mit ernüchternden 3,9 Prozent so schwach ab wie lange nicht mehr. Im Anschluss startete das Magazinin die zweite Staffel. Mit 0,20 Millionen Neugierigen waren jedoch lediglich mickrige 1,2 Prozent möglich. Die 0,11 Millionen 14- bis 49-Jährigen blieben ebenfalls bei miesen 3,0 Prozent hängen.RTLZWEI hatte sich mitgegenüber der Vorwoche wieder gesteigert. Beide Folgen bewegten jeweils 0,70 Millionen Interessenten zum Einschalten. Somit schob sich die Quote von 2,8 auf gute 2,9 Prozent nach oben. Bei den 0,25 und im Anschluss 0,27 Millionen Jüngeren wurden hohe 4,8 sowie 5,1 Prozent Marktanteil eingefahren.