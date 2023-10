«GZSZ»: Paris-Special startet auf regulärem Sendeplatz

TV-News

Die Sonderfolge in Spielfilmlänge dreht sich um einen romantischen Trip von Laura und John in die Stadt der Liebe, der zur Zerreißprobe für das Paar wird.

RTL hat einen Sendetermin für die Sonderfolge der Daily-Soapgefunden, die die Serie nach Paris führt. Das Special in Spielfilmlänge startet am Donnerstag, den 23. November, auf dem regulären Sendeplatz um 19:40 Uhr. Im Mittelpunkt stehen Emily (Anne Menden), John (Felix von Jascheroff) sowie Laura (Chryssanthi Kavazi). UFA Serial Drama produzierte die Sonder-Ausgabe, Annette Herre und Annica Heine fungierten als Produzentinnen.Als Laura John auf einen romantischen Trip nach Paris einlädt, darf er nicht wissen, dass sie in der Stadt der Liebe einen geheimen Plan verfolgt, der das Paar vor eine Zerreißprobe stellt. Während Laura die Übergabe eines mysteriösen Koffers vorbereitet, steht Emily kurz vor ihrem größten Erfolg als Taschendesignerin. Nach der erfolgreichen Fashionshow steht sie glücklich im Blitzlichtgewitter und ahnt nicht, dass sie selbst schon bald in größter Gefahr schweben wird. Neben Kavazi, von Jascheroff und Menden werden auch weitere bekannte «GZSZ-Stars» in dem Special zu sehen sein. Darunter unter anderem Lennart Borchert. Die Regie übernahm Janka Venus nach einem Drehbuch von Anne-Katharina Roicke, Berthold Eversmann und Sonja Cöster.„Unser diesjähriges «GZSZ»-Special steht voll im Zeichen der Liebe und Mode! Ob am Eiffelturm, der Seine oder an den Stufen der Sacré-Coeur – Paris ist einfach die perfekte Kulisse für ganz große Emotionen und starke Bilder. Der Dreh war für das gesamte Team etwas ganz Besonderes, was man in jeder Sekunde unseres Filmes sehen wird“, verspricht Produzentin Annica Heine.