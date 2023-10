Gerner braucht Ruhe von Yvonne

Soap-Check

Unterdessen muss Sascha schon vorzeitig nach Ägypten reisen. Nicht etwa, weil er sich dort sonnen möchte, sondern er muss einen Zeugen befragen.

Silke versucht, ihre Gefühle für Tina zu unterdrücken, um die Freundschaft nicht zu gefährden. Doch Tina spürt, dass mit Silke etwas nicht stimmt und spricht sie darauf an. Wird Silke ihr die Wahrheit sagen? In einem Gespräch mit Carla wird Elle bewusst, dass Merle eine besondere Rolle in Gunters Leben spielt. Als Gunter sie dann noch versehentlich mit „Merle“ anspricht, ist für Elle klar: Gunter ist noch nicht bereit für eine neue Liebe.Als Leander klar wird, dass eine Nacht mit Jasmin nur eine Flucht wäre, bricht er die Intimität überfordert ab. Derweil planen Alexandra und Christoph für Eleni und Julian spontan eine kleine, familiäre Verlobungsfeier, worüber sich die beiden freuen. Dennoch ist Eleni etwas überfordert und vertraut Greta an, dass sie Leander immer noch liebt. Trotz allem hält sie es aber für richtig, Julian zu heiraten. Da wird sie Zeugin, wie Leander Jasmin erklärt, dass seine Liebe zu Eleni nie vergehen wird. Theo entschuldigt sich bei Lale für seine Lüge und vereinbart einen neuen Termin beim Psychiater. Der teilt Theo die Diagnose ADHS schließlich schwarz auf weiß mit. Als Christoph Theo später einen ungerechtfertigten Vorwurf macht, verliert Theo vor versammelter Mannschaft die Nerven. Yvonne hat das Gefühl, vor ihrem möglichen Tod noch alle Angelegenheiten klären zu müssen, weswegen sie ihren letzten Willen und eine Patientenverfügung schreiben möchte. Erik ist davon erst überfordert, tut es ihr aber schließlich gleich und übergibt ihr seine Umschläge. Später hält Yvonne die Neugierde nicht mehr aus und öffnet heimlich Eriks Testament.Nachdem bisher jeder Versuch gescheitert ist, dass Bamberger und Carl sich wieder vertragen, setzen Vera und Rosi auf einen alten Trick. Wird der Klügere nachgeben? Sarah plagt das schlechte Gewissen, weil sie ihre Schicht geschwänzt hat, um mit Jenny zu sprechen. Wird sie ihre Lüge gestehen und sich bei Joseph entschuldigen?Jakob gelingt es mit Utes Hilfe, Evas Verfolgern eine Falle zu stellen. Um diese zu überführen, bringt Jakob sich in Lebensgefahr. Easy und Ringo sind ernüchtert, als die Hobbysuche stagniert. Als er realisiert, dass er Easy noch eine andere Suche schuldet, wird Ringo trotzdem aktiv. Theos heimliche Retourkutsche bringt ihm zunächst Brittas aufrichtige Dankbarkeit ein. Leider wendet sich das Blatt bald gegen ihn.Isabelle ist schockiert darüber, wie weit Kilian gegangen ist und kann es kaum begreifen. Ihr ist klar, dass Justus und Maximilian zu unberechenbaren Feinden werden könnten. Imani will reinen Tisch machen, ehe sie über die Zukunft nachdenkt. Wie wird Deniz darauf reagieren? Trotz erster Erfolge durch die neue Trainingsmethode, blickt Ava Deniz' Urteil zu ihrer Arbeit nervös entgegen.Um einen wichtigen Zeugen zu befragen, will Sascha vorzeitig nach Ägypten abreisen. Doch dann kommt ihm etwas Unerwartetes dazwischen ... Im Streit beschließt Gerner, dass er vorübergehend etwas Abstand von Yvonne braucht. Yvonne ist bemüht, den Tag zu genießen, doch sie vermisst Gerner. Wird Yvonne einen Schritt auf ihn zugehen?Die Ärztin Dr. Sarah König reist gemeinsam mit ihrer Teenagertochter Leo von Berlin ins beschauliche Wiesenkirchen am Schliersee. Dort will Sarah mit ihrer Lebenslüge aufräumen und ihrem alten Studienfreund Fabian die Wahrheit sagen. Als dessen Vater Georg versucht, sie davon abzuhalten, bricht er vor ihr zusammen. Sarah bietet Fabian ihre Hilfe als Aushilfe in seiner Landarztpraxis an und stellt fest, dass sie immer noch Gefühle für ihn hat. Das macht ihr Vorhaben schwieriger.Max ist außer sich, weil Elif versehentlich sein Abiturzeugnis beschädigt hat. Er muss sich in der Schule ein neues besorgen und hat die Befürchtung, dass er dabei wieder an seine Zeit mit Jacky erinnert wird. Tatsächlich scheinen seine Sorgen nicht unbegründet, denn Max bekommt mit, dass ein paar Schülerinnen hinter seinem Rücken seinetwegen tuscheln. Er ahnt jedoch nicht, dass eins der Mädels gar nicht über ihn lästert, sondern ihn ganz einfach sweet findet. Sie traut sich nur nicht, ihn anzusprechen. Das nimmt Elif zum Anlass, spontan ein Date für Max zu arrangieren. Dieser Move bringt ihn allerdings völlig auf die Palme.Nachdem Basti und Katy am Morgen von Noah im Bett erwischt wurden, ist die Stimmung zwischen den beiden angespannt. Basti gibt sein Bestes, Abhilfe zu leisten und die Unbeschwertheit wieder herzustellen – ohne Erfolg. Als dann auch noch Jonas von ihrer Nacht Wind bekommt, deswegen einen riesigen Aufstand macht und dadurch auch Bruno alles erfährt, behauptet die völlig überforderte Katy, dass der Sex mit Basti nur ein Ausrutscher war. Damit trifft sie Basti ziemlich tief. Als er abends noch einmal mit Katy reden will und sie dabei unabsichtlich unter Druck setzt, wirft sie ihm in ihrer Not an den Kopf, dass der Sex tatsächlich ein Fehler war.