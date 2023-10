Conchita Wurst präsentiert zwei neue «Music Impossible»-Ausgaben

TV-News

In rund zwei Wochen erscheinen zwei neue Folgen in der ZDFmediathek. Ende des Jahres laufen sich auch im ZDF-Nachtprogramm.

Am Freitag, 20. Oktober, erscheinen ab 10:00 Uhr zwei neue Folgen des ZDF-Musikformatsin der ZDFmediathek. Conchita Wurst führt erneut durch die Sendung, in der diesmal Roy Blanco & Die Abbrunzati Boys, The BossHoss sowie Senna Gammour und Stefanie Hertel teilnehmen. In der nunmehr fünften Folge trifft somit Italo-Schlager auf Country-Musik, in Ausgabe sechs steht Girlband-Sound und Volksmusik auf der Tagesordnung.In «Music Impossible» geht es darum musikalische Brücken zu schlagen, indem die Künstler ihre eigenen Lieder im Stil des Gegenparts zu interpretieren. Conchita Wurst begleitet die Kandidaten bei ihrer Arbeit im Studio bis zur finalen Bühnenshow, nach der das Publikum vor Ort entscheidet, wer seine Aufgabe am überzeugendsten gelöst hat.Neben der Online-Verwertung in der Mediathek werden die beiden Folgen auch im ZDF-Hauptprogramm gesendet. Am 22. Dezember sind die Folgen fünf und sechs nacheinander um 23:15 Uhr und um Mitternacht im linearen Fernsehen zu sehen. Beide Folgen werden mit Hörgeschädigten-Untertiteln angeboten.