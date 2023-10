Sat.1 sucht «Hundetrainer-Champion» am Sonntagvorabend

TV-News

Andrea Kaiser präsentiert ab Ende Oktober vier Ausgaben der neuen Tresor-TV-Produktion.

Bereits im April hatte Sat.1 ein neues Tierformat mit Andrea Kaiser angekündigt, nun hat der Unterföhringer Sender den Starttermin fürbekannt gegeben. Die erste von insgesamt vier Folgen wird am Sonntag, 29. Oktober, um 17.55 Uhr ausgestrahlt. In der als „Olympia der Hundetrainer“ angekündigten Reality-Competition wird der beste von acht teilnehmenden Hundetrainern gesucht.Auf die Kandidaten warten anspruchsvolle Herausforderungen rund um die Hundeerziehung. Bewertet werden sie von echten Koryphäen ihres Fachs: Hundetrainer-Coach Julia Hammerschmidt und Mensch-Hund-Trainer Andreas Ohligschläger. Pro Sendung gesellt sich ein Gastjuror dazu. In der ersten Folge wird Jochen Bendel als dritter Juror dabei sein.In der ersten Folge treffen die Trainer zum ersten Mal auf ihre Mensch-Hund-Teams und müssen eine gemeinsame Sprache entwickeln, wobei vor allem Einfühlungsvermögen und der richtige Trainingsansatz gefragt sind. Im Finale geht es um den „Goldenen Futternapf“ und 10.000 Euro Preisgeld. Die von Tresor TV produzierte Sendung wird neben der TV-Ausstrahlung auch auf Joyn zu sehen sein.