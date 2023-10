Bud-Spencer-Tag kommt gut an

Quotennews

Statt bei Kabel Eins gab es zahlreiche Filme von Bud Spencer und Terence Hill am Feiertag bei Sat.1 zu sehen. Sat.1 bewegte sich weite Teile der Daytime im zweistelligen Quoten-Bereich. Auch Kabel Eins hatte Grund zur Freude.

Am Tag der Deutschen Einheit tauschten Sat.1 und Kabel Eins die Rollen, indem sie das Programm des jeweils anderen sendeten. So setzte der Bällchensender auf zahlreiche Western-Filme mit Bud Spencer und Terence Hill. Der Tag startete bereits um 6:10 Uhr mit, der 0,16 Millionen Zuschauer anlockte. Mit den üblichen Werten des «Sat.1-Frühstückfernsehens» konnte der 90-Minüter aus dem Jahr 1987 freilich nicht mithalten und musste sich mit 4,7 Prozent Marktanteil in der Zielgrupp begnügen.Danach ging es steil bergauf: Um 8:00 Uhr folgtevor 0,33 Millionen Zuschauern ab drei Jahren. In der Zielgruppe wurde eine relative Sehbeteiligung von guten 8,1 Prozent gemessen. Wiederum zwei Stunden später sahen 0,66 Millionen, was 14,1 Prozent bei den Umworbenen zur Folge hatte – es war die höchste Sat.1-Quote des Tages. Um 12:20 Uhr hatten Spencer und Hill dann ihren ersten gemeinsamen Auftritt des Tages in. Bis 14:15 Uhr belief sich die Reichweite auf 0,84 Millionen, die Einschaltquote lag weiterhin bei fabelhaften 12,2 Prozent.undkamen auf 0,80 und 0,94 Millionen Zuschauer sowie jeweils 10,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Bis zu den Nachrichten sendete Sat.1 ab 18:00 Uhr noch, der 1,28 Millionen unterhielt und 12,4 Prozent einfuhr.Auch in der Primetime setzte der Unterföhringer Sender auf das kongeniale Duo:sorgte um 20:15 Uhr für 1,25 Millionen Zuschauer, darunter 0,41 Millionen Jüngere. Die Marktanteile wurden auf 5,2 respektive 8,0 Prozent beziffert.sicherte sich ab 22:25 Uhr noch 0,68 Millionen Fans und 5,8 Prozent. In der Zielgruppe standen 0,24 Millionen und 9,9 Prozent zu Buche.Kabel Eins wiederum startete um 6:30 Uhr mitin den Filmtag. Die Wiederholung von Mitte September sorgte für 0,12 Millionen Zuschauer und sehr gute 5,4 Prozent. Zwischen 8:25 Uhr und 14:20 Uhr wiederholte die orangene Eins die-Filmreihe in umgekehrter Reihenfolge. Die Zweitverwertungen aus der vergangenen Nacht sorgten für 0,10, 0,22 und 0,27 Millionen Seher. Hauptdarsteller Martin Lawrence sicherte 4,9, 5,6 und 6,1 Prozent des Zielgruppen-Marktes. Es folgte Arnold Schwarzenegger als, den 0,33 Millionen Menschen erneut sehen wollte. Die Wiederholung des Montagsprimetime-Films erreichte solide 4,3 Prozent Marktanteil.Zwischen 16:45 und 22:00 Uhr stand die Animationsreiheauf dem Programm. Die ersten beiden Filme spülten 0,37 und 0,72 Millionen Menschen an,kam um 20:15 Uhr auf 0,60 Millionen Zuschauer. Die Marktanteile bewegten sich bei 5,1, 7,3 und 4,0 Prozent. Bis kurz vor dem Ende der Quotenerfassung spulte Kabel Eins dann noch die erste drei Teile vonab, die 0,39, 0,21 und 0,10 Millionen Zuschauer sammelten. In der Zielgruppe reichte es für starke 5,6, 5,9 und 6,0 Prozent.