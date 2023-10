«Das große Backen» schiebt sich an die Spitze

Quotennews

Auf dem Gesamtmarkt schnitt Sat.1 gestern als bester privater Sender ab. Doch auch Kabel Eins überzeugte mit dem Filmprogramm.



Echte Schoko-Klassiker spielten in der gestrigen Ausgabe voneine zentrale Rolle. Die Teilnehmenden hatten freie Wahl, ob sie für Mousse au Chocolat, eine Schokoladentorte, einen Brownie oder etwas ganz anderen zauberten. Wichtig war einzig, dass Schokolade die Hauptrolle spielte. In der technischen Prüfung musste zudem eine Flammkuchen-Laugenbrezel mit knuspriger Kruste und goldbrauner Farbe zubereitet werden. Nur wer die beiden Juroren überzeugte, hatte eine Chance auf den Einzug ins Halbfinale.Zuletzt hatten 1,33 Millionen Fernsehende für einen hohen Marktanteil von 6,0 Prozent gesorgt. Die 0,51 Millionen Jüngeren hatten sich nach der Überwindung eines Tiefs auf starke 10,4 Prozent gerettet. Gestern steigerte sich die Reichweite auf 1,38 Millionen Interessenten, so dass man sowohl an RTL als auch ProSieben vorbeizog. Die Quote hielt sich bei überzeugenden 6,1 Prozent. Die 0,53 Millionen Umworbenen kletterten auf herausragende 11,0 Prozent.Kabel Eins setzte zur Primetime auf das Gefängnisdrama, welches 1,00 Millionen Zuschauer zum Einschalten bewegte. Dies hatte einen starken Marktanteil von 4,6 Prozent zur Folge. Bei den 0,29 Millionen Werberelevanten standen überzeugende 6,3 Prozent auf dem Papier. Der Actionthrillerfolgte mit 0,34 Millionen Neugierigen und weiterhin hohen 4,4 Prozent. Nur bei den 0,07 Millionen 14- bis 49-Jährigen fiel der Marktanteil auf weiterhin gute 4,4 Prozent zurück.