«Doc Caro» legt einen zufriedenstellenden Auftakt bei VOX hin

Quotennews

Nach dem Senderwechsel begleitet nun nicht mehr Sat.1 sondern VOX die Ärztin.



Carola Holzner, inzwischen besser bekannt als Doc Caro, veröffentlicht Videos über ihre Arbeit auf YouTube, Facebook und Instagram. Ab 2022 startete in Sat.1 die Dokureihe «Doc Caro – Einsatz mit Herz». Trotz guter Quoten verließ Doc Caro den Sender nach einer Staffel, so dass nun gestern das neue Formatbei VOX auf Sendung ging. Die Notfall- und Intensivmedizinierin wird hier in ihrem Arbeitsalltag begleitet.Vor etwa einem Jahr hatten in Sat.1 bis zu 1,26 Millionen Fernsehende für die Ärztin eingeschalten. Dies hatte zu soliden 5,0 Prozent Marktanteil geführt. Bei den 0,44 Millionen Jüngeren wurden gute 7,8 Prozent gemessen. Der Auftakt bei VOX erfolgte gestern nun mit 0,97 Millionen Zuschauern, was zu einem passablen Resultat von 4,1 Prozent führte. Bei dem 0,38 Millionen Umworbenen kam zudem eine gute Quote von 7,4 Prozent zustande.RTLZWEI setzte zur Primetime auf zwei Episoden der Dokusoap. Das Interesse fiel jedoch so gering aus wie seit vielen Wochen nicht mehr. Insgesamt saßen 0,58 und später 0,63 Millionen Neugierige vor dem Bildschirm. Der Marktanteil kletterte so von soliden 2,4 auf überdurchschnittliche 2,7 Prozent. Bei den 0,18 sowie 0,21 Millionen Werberelevanten war eine Steigerung von passablen 3,4 auf gute 4,3 Prozent möglich.