«iCarly»-Reboot abgesetzt

US-Fernsehen

Nach drei Staffeln und 33 Episoden ist die Serie nicht mehr Teil des Programms.

Serien-Schöpfer Dan Schneider muss sich einen neuen Job suchen, denn die seit 2021 produzierte Sitcom-Neuauflage vonmit Miranda Cosgrove, Jerry Trainor, Nathan Kress, Laci Mosley und Jaidyn Triplett ist Geschichte. „«iCarly» wird nicht für eine vierte Staffel auf Paramount+ zurückkehren. Die Serie hatte eine großartige dritte Staffel und hat das erfüllt, was die Fans wirklich sehen wollten: Carly und Freddie kommen endlich zusammen“, teilte ein Sprecher mit.„Wir möchten uns bei der gesamten Besetzung, den Autoren, Regisseuren und Produzenten sowie der gesamten Crew für ihr Engagement, ihre Kreativität und ihr Talent bedanken", so ein Sprecher von Paramount+. Die 2020 bestellte Reboot-Serie setzt bei der zehn Jahre älteren Carly Shay (Cosgrove) an, die wieder mit ihrem Bruder Spencer (Trainer) und ihrem langjährigen Freund und Kameramann Freddie (Kress) zusammenkommt und mit Hilfe alter und neuer Freunde ihre beliebte Web-Show neu auflegt. Laci Mosley ist als Carlys neue Freundin Harper zur Originalbesetzung gestoßen, ebenso wie Jaidyn Triplett, die Freddies Stieftochter Millicent darstellte.Das Reboot wurde von Nickelodeon Studios und Awesomeness produziert und von Jay Kogen und Ali Schouten, die auch den Pilotfilm geschrieben haben, ausgeführt. Cosgrove fungierte als ausführender Produzent, während Trainor und Alissa Vradenburg als Produzenten fungierten.