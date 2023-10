Apple startet «The Buccaneers»

US-Fernsehen

Hinter dem Projekt steckt die Pulitzer-Preisträgerin Edith Wharton.

Apple TV+ hat den Trailer und die Eckdaten vonenthüllt, einem neuen Drama mit acht Episoden, das von dem gleichnamigen, unvollendeten letzten Roman der Pulitzer-Preisträgerin Edith Wharton inspiriert ist und von der Autorin Katherine Jakeways stammt. «The Buccaneers» wird sein globales Debüt auf Apple TV+ mit den ersten drei Episoden am Mittwoch, den 8. November 2023, geben, gefolgt von neuen Episoden, die bis zum 13. Dezember wöchentlich mittwochs ausgestrahlt werden.Der Trailer zeigt Olivia Rodrigos Hit "all-american bitch" zusammen mit Miya Folicks brandneuer Single "What We Wanna". Die musikgetriebene Serie verbindet die englische Aristokratie der 1870er Jahre mit einem modernen Soundtrack, der von Stella Mozgawa (von der Band Warpaint) produziert wurde und Songs von den besten Künstlerinnen der Gegenwart enthält, darunter Taylor Swift, Maggie Rogers, Bikini Kill, Yeah Yeah Yeahs, Angel Olsen, Brandi Carlile und anderen, sowie Originalmusik von Folick, Lucius, Alison Mosshart, Warpaint, Gracie Abrams, Sharon Van Etten, Bully, Danielle Ponder und anderen, sowie den Komponisten der Serie «AVAWAVES».Mädchen mit Geld, Männer mit Macht. Neues Geld, alte Geheimnisse. Eine Gruppe lebenslustiger junger Amerikanerinnen stürzt sich in das korsettierte London der 1870er Jahre und löst einen anglo-amerikanischen Kulturkampf aus, in dem das Land der steifen Oberlippe von einer erfrischenden Missachtung jahrhundertealter Traditionen infiltriert wird. Die Freibeuter wurden ausgesandt, um sich Ehemänner und Titel zu sichern, aber ihre Herzen starten für viel mehr als das, und das Ja-Wort ist nur der Anfang.In «The Buccaneers» spielen Kristine Frøseth als Nan St. George, Alisha Boe als Conchita Closson, die für den Critics Choice Award nominierte Josie Totah als Mabel Elmsworth, Aubri Ibrag als Lizzy Elmsworth und Imogen Waterhouse als Jinny St. George. Die SAG-Award-Gewinnerin Christina Hendricks spielt in der Serie die Hauptrolle als Mrs. St. George und Mia Threapleton die Rolle der Honoria Marable, neben einem Ensemble, zu dem auch Josh Dylan als Lord Richard Marable, Guy Remmers als Theo, Duke of Tintagel, Matthew Broome als Guy Thwarte und Barney Fishwick als Lord James Seadown gehören.