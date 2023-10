Rundschau

Diese Woche hat Netflix die Dokumentation von Fisher Stevens über David Beckham online gestellt.

«Gen V» (seit 27. September bei Amazon)

«Starstruck» (Staffel drei seit 28. September bei Max)

«Found» (seit 3. Oktober bei NBC)

«Beckham» (seit 4. Oktober bei Netflix)

«About Saturday» (ab 7. Oktober in der ZDFmediathek)

Neben exzessiven Partys und dem typischen College-Chaos stehen die Studierenden hier teils vor höchst explosiven Herausforderungen…wortwörtlich. Während die jungen Erwachsenen um Beliebtheit und gute Noten kämpfen, wird bald klar: sobald Superkräfte im Spiel sind, geht es immer auch um mehr. Spätestens als eine Gruppe junger Superheld:innen herausfindet, dass etwas Unheimliches in der Schule vor sich geht, werden sie auf die Probe gestellt: Sind sie in dieser Geschichte die Guten oder die Bösen?Eine turbulente Komödie über eine 20-jährige Neuseeländerin, die in Hackney, London, lebt und in einem Kino und als Kindermädchen arbeitet. Nach einem One-Night-Stand in der Silvesternacht stellt sie fest, dass sie mit einem berühmten Filmstar geschlafen hat.Jedes Jahr werden in den USA über 600.000 Menschen als vermisst gemeldet, aber nicht alle Fälle erhalten die nötige Aufmerksamkeit. Gabi Mosely und ihr Krisenmanagement-Team sorgen dafür, dass sich immer jemand um die vergessenen Vermissten kümmert.Die vierteilige Dokumentarserie von Fisher Stevens über David Beckhams Aufstieg von der Arbeiterklasse im Osten Londons zu internationalem Ruhm.Podcast-Moderatorin Klara nimmt die Challenge an, sich auf ein Date mit einem zufällig ausgewählten Mann einzulassen. Das Treffen verläuft zunächst gut, endet für sie später aber in einer Katastrophe.