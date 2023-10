In Sat.1: «The Taste» startet am 25. Oktober

Quotennews

Joyn zeigt eine Woche zuvor bereits den Staffelauftakt mit dem neuen alten Quartett um Alexander Herrmann, Alex Kumptner, Tim Raue und Frank Rosin.

Sat.1 hat einen Sendetermin für die zwölfte Staffel seiner beliebten Kochshowgefunden. Los geht es am 25. Oktober um 20:15 Uhr, womit der Bällchensender dem Streamingdienst Joyn die exklusive Premiere der Sendung überlässt. Joyn zeigt die erste Folge am 18. Oktober ( Quotenmeter berichtete ). Ob es dann auch in den folgenden Wochen zum Vorab-Start hinter der Joyn-Bezahlschranke kommt, ließ der Sender in seiner Mitteilung offen.Zum Line-up der Sterneköche gehört nach seiner Pause in der Frühjahrsstaffel wieder Frank Rosin, der Nelson Müller ersetzt. Rosin coacht gegen die ebenfalls üblichen Verdächtigen Alexander Herrmann, Alex Kumptner und Seriensieger Tim Raue. Geplant sind neun Folgen, an deren Ende die Hobby-Köche ein Preisgeld von 50.000 Euro gewinnen können. Moderiert wird «The Taste» von Angelina KirschDie siebenteilige elfte Staffel, die zum ersten Mal in der Geschichte von «The Taste» im Frühjahr ausgestrahlt wurde, musste einen deutlichen Zuschauerrückgang hinnehmen. Dennoch waren 0,97 Millionen Zuschauer und 4,6 Prozent ein Erfolg für Sat.1 . Bei den Werberelevanten lag man mit 0,41 Millionen und 8,7 Prozent deutlich über dem Senderschnitt. Im vergangenen Herbst holte die Sendung in der Zielgruppe noch einen Zielgruppen-Marktanteil von 9,8 Prozent.