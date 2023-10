Stella Hinrichs: 'Viele nennen die Mecklenburger auch Fischköppe'

Interview

Seit zwei Jahren ist die Schauspielerin bei «SOKO Wismar» an Bord. Wir sprachen zum Start der neuen Folgen mit der 32-Jährigen.

Nein, eine von den bekannten Touren habe ich nicht mitgemacht, wobei das bestimmt lustig gewesen wäre inkognito dabei mitzulaufen. Wismar kannte ich aber tatsächlich schon vor Drehbeginn, ich hab‘ des Öfteren einen kleinen Abstecher auf dem Weg zur Ostsee dorthin gemacht.Auf jeden Fall – Wismar ist ein Star der Serie. Wenn ich mich während der Dreharbeiten in der Stadt mit «Soko Wismar»-Fans unterhalte, die extra angereist sind, höre ich immer wieder dass die tollen Bilder der Serie sie hier her gelockt haben.Ich fahre immer mit der Bahn, ein Auto besitze ich nicht. Abgesehen davon, dass es viel klimafreundlicher ist, ist die Strecke schön zum aus dem Fenster schauen und Drehbücher lesen.Etwa ein Drittel der Drehzeit verbringen wir im Studio in Berlin, ein Großteil unseres Teams lebt hier und so liegt Brandenburg als Drehort nah. Dann wird der ein oder andere Bauernhof rund um Berlin nach Mecklenburg gemogelt, was ja auch nichts Ungewöhnliches ist beim Drehen.Paula ist immer eine der Ersten am Tatort. Wer ist das Opfer, was wissen wir über die Person, sie informiert die Kollegen über die ersten Erkenntnisse. Weiter geht es im Revier: Backgroundcheck, Auswertung von Handydaten etc. Paula ist aber auch mal unterwegs für Zeugenbefragungen.Sie ist auf eine nordische Art und Weise aufgeweckt und neugierig, nicht auf den Mund gefallen, steht mit beiden Beinen im Leben, ist unabhängig und selbstständig. Mit ihrem charmanten Pragmatismus passt Paula gut in die Gegend würde ich sagen.Es war mir damals nicht so wichtig in welcher Stadt ich Schauspiel studieren werde, Hauptsache loslegen. Aber mir wurde relativ schnell bewusst was für ein Glück es ist in dieser Stadt zu studieren. Es ist auch schön nach den Jahren am Theater jetzt wieder in Berlin zu leben und hier sogar arbeiten zu können. In Göttingen bin ich aber auch immer mal wieder, ich habe Freunde und Familie dort.Viele nennen die Mecklenburger auch, stur, stumm und kühl. Aber ich finde die Menschen hier sehr liebenswert und ich mag das, dass hier nichtwird. Außerdem mag ich Fisch. Und natürlich die Natur, daran kann ich mich nicht sattsehen.Das ist ganz wunderbar als Schauspielerin im Hauptcast einer Serie die Möglichkeit zu haben auch in anderen Produktionen mitzuspielen.Auch wenn ich die Arbeit am Theater liebe, ist es momentan ein großer Gewinn zu wissen, dass ich am Wochenende Zeit für mich, meine Familie und Freunde habe.