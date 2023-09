Guido Cantz übernimmt «Mann tv»-Moderation

TV-News

Der kommende «Glücksrad»-Moderator tritt damit in die Fußstapfen von Torsten Sträter, Sven Plöger und Björn Freitag.

Der Moderator und Komiker Guido Cantz wurde erst kürzlich als neuer Co-Moderator von Sonya Kraus in der RTLZWEI-Neuauflage von «Glücksrad» vorgestellt, einen Tag später hat der ehemalige «Verstehen Sie Spaß»-Host einen weiteren Job gelandet. Am 16. November präsentiert er die WDR-Sendung, ein Ableger des seit 1997 bestehenden Magazins «Frau tv».In der nunmehr 13. Ausgabe des Männer-Spin-off geht es um eine Vater-Sohn-Beziehung und gemeinsame Zukunftsvisionen, um Männer, die anpacken und die Welt ein bisschen besser machen wollen und um die Frage, wie Punk und Glaube zusammenpassen, wie der öffentlich-rechtliche Sender angibt und spricht dabei von Themen, „die auch Guido Cantz als Familienvater und gläubiger Christ beschäftigen“.Cantz tritt am 16. November um 22:15 Uhr somit in die Fußstapfen von Torsten Sträter, Sven Plöger und Björn Freitag, die «Mann tv» zuletzt moderierten. Die Redaktion zeichnen Barbara Brückner und Franziska Hilfenhaus verantwortlich. Das Redaktionsteam von «Frau tv» produzierte erstmals im Mai 2015 eine männliche Variante der Sendung, die in loser Folge auf dem Sendeplatz von «Frau tv», donnerstags um 22.15 Uhr im WDR Fernsehen weitergeht.