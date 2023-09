20. «Family Guy»-Staffel kommt zu ProSieben Fun

TV-News

Die Episoden sind bereits seit 2. November 2022 bei Disney+ verfügbar.

Der Pay-TV-Sender ProSieben Fun startet die Ausstrahlung der 20. Staffel von. Die Episoden der animierten Fernsehserie stammen aus den Jahren 2021/2022 und wurden bereits im November 2022 beim Streamingdienst Disney+ veröffentlicht. Im Gegensatz zum Streaming-Konkurrenten unterscheiden sich die Namen der Episoden.Der Auftakt der neuen Staffel heißt im englischen Original „LASIK Instinct“, in der Disney+-Version „Lasik-Instinkt“. Bei ProSieben Fun firmiert die Geschichte von Kirker Butler, die Steve Robertson umsetzte, unter dem Namen „Selbstversuch“. Beim Autofahren stellt Lois fest, dass ihr Augenlicht nicht mehr das Beste ist. Sie beschließt, sich einer Laser-OP zu unterziehen. Als sie nach dem Eingriff erst einmal gar nichts mehr sehen kann, nutzt sie dies zu ihrem persönlichen Nutzen aus. Peter, Chris und Stewie müssen währenddessen den kleinen Doug beschäftigen.Die neuen Episoden sind am Montag, den 16. Oktober, um 21.45 Uhr zu sehen. Im Anschluss an das Staffelopening ist die Folge „Rock Hard“ zu sehen. Peter und seine Freunde stöbern in einem Plattenladen nach den besten LPs. Nach und nach erzählen sie einander Geschichten über ihre liebsten Rock-Legenden Jim Morrison, Muddy Waters und Elton John.