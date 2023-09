«Mordsschwestern» erstmals unter vier Millionen und nur haarscharf vor Dem Ersten

Quotennews

Der stetige Abwärtstrend der Krimiserie scheint nicht zu stoppen zu sein. Besser lief es am späteren Abend für die beiden Comedyshows.



Nachdem die Krimiserieschon seit dem Staffelstart jede Woche an Zuschauern verloren hatte, ging es nun gestern erstmals unter die vier Millionen-Marke. Die verbleibenden 3,95 Millionen Fernsehenden kamen so noch auf gute 16,6 Prozent. Die 0,24 Millionen Jüngeren verbesserten sich hingegen gegenüber der Vorwoche um einen Prozentpunkt auf akzeptable 5,2 Prozent.legte im Vergleich zur letzten Folge zu und fuhr mit 3,77 Millionen Krimifans 16,1 Prozent Marktanteil ein. Die 0,28 Millionen 14- bis 49-Jährigen steigerten sich auf annehmbare 5,9 Prozent.Diehatte in der Vorwoche deutlich angezogen. Nun ging es mit 3,12 Millionen Interessenten sowie guten 17,1 Prozent wieder etwas zurück. Bei den 0,64 Millionen jüngeren Neugierigen wuchs der Marktanteil hingegen auf herausragende 16,1 Prozent. Auch dasverlor nach dem Hoch in der Vorwoche. Die 1,40 Millionen Zusehenden rutschten mit mäßigen 9,9 Prozent wieder knapp in den einstelligen Bereich. Bei den 0,46 Millionen 14- bis 49-Jährigen sank die Quote um einen Prozentpunkt auf sehr starke 14,0 Prozent.Das Erste hatte zur Primetime auf den zweiten Teil der neue Urspruch-Reihegesetzt. Tatsächlich war es ein Kopf-an-Kopf-Rennen, welches Das Erste mit 3,93 Millionen Fernsehenden nur ganz knapp verlor, während man sich in der Vorwoche noch gegen das ZDF durchgesetzt hatte. Auch der Marktanteil fiel mit hohen 16,5 Prozent beinahe gleich aus. Hingegen hatten die 0,40 Millionen Jüngeren hier ihre Nase deutlich vorne. Der Sender sicherte sich so ein gutes Resultat von 8,4 Prozent.