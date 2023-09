«James Bond» punktet erneut auf ganzer Linie

Quotennews

Zwei Teile der Filmreihe sorgten bei ProSieben für großen Erfolg. Außerdem verbuchte VOX bei «Love Island» in der Zielgruppe einen neuen Staffelbestwert.



ProSieben setzte zur Primetime auf den Actionthriller, was mit 1,27 Millionen Fernsehenden sowie einem herausragenden Marktanteil von 5,8 Prozent belohnt wurde. Die 0,38 Millionen Jüngeren schoben sich mit 8,3 Prozent knapp über den Senderschnitt. Mitstieg die Quote bei einem Publikum von 0,64 Millionen Menschen sogar auf ausgezeichnete 7,2 Prozent an. Die 0,21 Millionen Umworbenen punkteten ebenfalls mit guten 9,3 Prozent.Die Actionkomödiebewegte bei RTLZWEI 0,71 Millionen Zuschauer zum Einschalten, was zu hohen 3,0 Prozent führte. Bei den 0,26 Millionen Werberelevanten wurden zudem starke 5,5 Prozent gemessen.zog auf 0,37 Millionen Neugierige sowie passable 2,2 Prozent Marktanteil. Die 0,21 Millionen 14- bis 49-Jährigen fuhren den neuen Staffelbestwert von starken 5,6 Prozent ein.VOX hatteim Programm. Die 0,74 Millionen Interessenten landeten bei mäßigen 3,2 Prozent Marktanteil. Die 0,28 Millionen Jüngeren steigerten sich zumindest von zuletzt 4,6 auf nun solide 6,0 Prozent.hatte im Anschluss mit 0,41 Millionen Zusehenden sowie mageren 2,9 Prozent nur mäßigen Erfolg. Bei den 0,17 Millionen Umworbenen blieb mit annehmbaren 5,2 Prozent Marktanteil ebenfalls Luft nach oben.