ABC hat «Home Economics» abgesetzt

US-Fernsehen

Die Premiere von «High Potential» auf Herbst 2024 verschoben.

Das Branchenblatt „Variety“ hat erfahren, dass ABC die Comedy-Serienach drei Staffeln abgesetzt hat. Die neue Seriemit Kaitlin Olson in der Hauptrolle startet erst im Herbst 2024.Das Staffelfinale von «Home Economics» wurde im Januar dieses Jahres ausgestrahlt und wird nun als Serienfinale dienen. Die Serie handelt von drei erwachsenen Geschwistern: einer ist reich, einer Mittelschicht und einer ist knapp bei Kasse. Topher Grace verkörperte Tom, Caitlin McGee verkörperte Sarah, Jimmy Tatro verkörperte Connor, Karla Souza verkörperte Marina und Sasheer Zamata verkörperte Denise in der Serie. Shiloh Bearman verkörperte neben Jordyn Curet als Shamiah, Chloe Jo Rountree als Camila, JeCobi Swain als Kelvin und Lidia Porto als Lupe auch Gretchen.Michael Colton und John Aboud haben die Serie entwickelt. Sie sind auch als Produzenten tätig mit Grace, Jason Wang, Eric und Kim Tannenbaum, Tucker Cawley, Julieanne Smolinski und Victor Nelli. Lionsgate und ABC Signature sind Koproduzenten.Die Verschiebung von «High Potential» ins nächste Jahr ist angesichts des bereits begonnenen Herbstprogramms und der Verlegung der meisten wiederkehrenden Serien in die Mitte der Saison keine Überraschung. Olson spielt eine alleinerziehende Mutter mit einem außergewöhnlichen Verstand, deren unkonventionelle Begabung für die Lösung von Verbrechen zu einer ungewöhnlichen und unaufhaltsamen Partnerschaft mit einem routinierten Detektiv führt.