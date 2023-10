Netflix dreht «Key to the Heart» für philippinisches Publikum

International

Die südkoreanische Comedy-Serie soll demnächst punkten.

Philippinische und koreanische Inhalte gehören zu den meistgesehenen Titeln auf den Philippinen. Wenn diese beiden Welten aufeinandertreffen, sind hohe Abrufe garantiert., ein südkoreanischer Film aus dem Jahr 2018 mit Lee Byung Hun und Park Jung Min in den Hauptrollen, wurde nun für ein philippinisches Publikum adaptiert. Ein vom Pech verfolgter Boxer zieht mit seiner verlorenen Mutter und seinem autistischen Bruder, einem Pianisten, zusammen. Aber er muss sich in eine Familie einfügen, die er seit Jahren nicht mehr kennt.Diese Dramedy rühmt sich einer hervorragenden Besetzung, angeführt von Zanjoe Marudo («366») und Elijah Canlas («Gameboys Level-Up Edition», «Kalel, 15»), die die Rollen von Brüdern übernehmen, die nichts gemeinsam haben. Dolly de Leon, die sowohl für den BAFTA als auch für den Golden Globe nominiert war, stellt ihre geliebte Mutter dar.Der talentierte Cebuano-Regisseur Kerwin Go («Mina-Anud») ist begeistert von dieser Nacherzählung und ihrer wichtigen Botschaft. "Es ist eine Feier der Familie, unkonventioneller Familien, gemischter Familien. Es könnte eine Familie sein, die man adoptiert, Freunde, die zur Familie werden, und Nachbarn, die genauso wichtig werden", sagte er bei der Vorstellung der lokalen Titel von „See What's Next: Philippinen 2023", bei der Vorstellung der lokalen Titel.