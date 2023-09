Sechs Debütanten in der neuen «Sing meinen Song»-Staffel

TV-News

VOX hat am Donnerstag die elfte Staffel des Tauschkonzerts angekündigt. Die neuen Folgen werden in Südafrika produziert und kommen im Frühjahr 2024 ins Fernsehen.

VOX hat die Dreharbeiten für die elfte Staffel des Musik-Formatsangekündigt, die demnächst in Südafrika stattfinden werden. Personell hat der Kölner Sender, der Bildergarten Entertainment mit der Produktion beauftragt hat, am Rad gedreht und nur Gastgeber Johannes Oerding in Amt und Würden belassen. Die sechs anderen Musiker nehmen zum ersten Mal an der Sendung teil.Ihr Debüt geben „Juli“-Frontfrau Eva Briegel, Soul-Sängerin Joy Denalane, Rapper Eko Fresh, „Broilers“-Frontmann Sammy Amara, Pop-Sänger Emilio und Singer-Songwriter Tim Bendzko. Geplant ist die Ausstrahlung der neuen Folgen im Frühjahr 2024. Dann wird auch wieder «Die Story» zum wöchentlichen Line-up gehören. Die Doku-Reihe begleitet die Musiker jeweils im Anschluss an ihren Tauschkonzert-Abend in persönlichen Momenten und dokumentiert ihre Karriere und ihr Leben.„Wie schön, dass ich erneut als Gastgeber auf der Couch in Südafrika Platz nehmen darf. Ich freu mich auf neue Künstler:innen, spannende Biografien und Lieder, die uns und die Zuschauenden berühren! Vielen lieben Dank auch an das «Sing meinen Song»-Team für das Vertrauen!“, freut sich Gastgeber Johannes Oerding auf die Dreharbeiten.Trotz merklicher Verluste während der zehnten Staffel, an der unter anderem Clueso, Stefanie Kloß und Nico Santos teilnahmen, zählt «Sing meinen Song» noch immer zu den erfolgreichsten VOX-Primetime-Formaten. In diesem Frühjahr markierte die Sendung einen durchschnittlichen Zielgruppen-Marktanteil von 8,3 Prozent. Im Schnitt wurden mehr als eine Million Zuschauer ab drei Jahren gemessen.