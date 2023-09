«Tagesthemen»-Abschied: Caren Miosgas letzte Sendung schon kommende Woche

TV-News

Im kommenden Jahr übernimmt Caren Miosga den politischen Talk von Anne Will am Sonntagabend.

Anne Will gibt zum Jahresende den Sendeplatz am Sonntagabend nach dem «Tatort» auf und verabschiedet sich von ihrer Talkshow.-Moderatorin Caren Miosga wird ihre Nachfolgerin und präsentiert ab 2024 den wöchentlichen Talk. Damit einher geht auch Miosga Abschied von der ARD-Nachrichtensendung, für den nun ein Termin feststeht. Ihre letzte «Tagesthemen»-Sendung präsentiert Miosga bereits kommenden Donnerstag, 5. Oktober. Dann endet eine Ära im deutschen Fernsehen, denn die aus Peine stammende Journalistin führt seit 16 Jahren durch die tägliche Nachrichtensendung – länger als alle anderen Moderatoren vor ihr.„So viele Jahre an der Seite so großartiger Kolleginnen und Kollegen arbeiten zur dürfen, mit dem Ziel, jeden Tag aufs Neue eine komplexe Welt besser zu verstehen und die bestmögliche Sendung zu bauen – dafür bin ich unendlich dankbar“, erklärt Caren Miosga zu ihrem Abschied. Miosgas «Tagesthemen»-Nachfolgerin steht unterdessen schon in den Startlöchern. Wann Jessy Wellmer das erste Mal auf Sendung geht, wird der NDR zu gegebener Zeit verkünden.„Caren Miosga hat bei den «Tagesthemen» immer wieder beeindruckt durch ihre präzisen Einordnungen und ihre ebenso hartnäckigen wie zugewandten Interviews. Sie lässt sich nicht abspeisen. Genau darauf freue ich mich auch ab Januar beim politischen Talk am Sonntagabend, indem Caren Miosga ihre langjährige Erfahrung mit politischen Gesprächpartner*innen bestens unter Beweis stellen kann. Ich danke Caren Miosga für über 16 Jahre und tausende «Tagesthemen» und freue mich sehr darüber, dass sie dem Publikum und dem Norddeutschen Rundfunk erhalten bleibt“, so NDR-Intendant Joachim Knuth.Helge Fuhst, Zweiter Chefredakteur ARD-aktuell, fügt an: „Caren Miosga weiß mit ihren Worten und Blicken die Aufmerksamkeit auf das Wichtige zu lenken. Das waren immer wieder auch überraschende Themen und Perspektiven – oder Orte, wie die von Caren Miosga moderierten «Tagesthemen» aus der Ukraine oder Türkei. Ihre Präsenz wird dem Publikum in den «Tagesthemen» fehlen, und wir werden Caren als Kollegin sehr vermissen.“