Discovery+ holt Zooey Deschanel nach Deutschland

Sechs Folgen der Ernährungsdokumentation «What Am I Eating?» sind ab November verfügbar.

Im Sommer 2023 haben die Amerikaner bereits die Factual-Dokumentationsehen können. Diese holt discovery+ nun auch nach Deutschland und strahlt die sechsteilige Dokumentation ab Samstag, den 4. November 2023, aus. Schauspielerin Zooey Deschanel stellt die großen Fragen, die man bezüglich der Ernährung haben kann. In dieser spannenden und enthüllenden Dokuserie erforscht sie Lebensmittelgeheimnisse und deckt versteckte Wahrheiten großer Lebensmittelhersteller auf.Die Serie wird von ATTN:, einem Unternehmen von Candle Media, produziert. In der ersten Folge dreht sich bei „Big, Fat, Lies“ alles über die Köstlichkeiten zum Schlemmen. Zooey Deschanel arbeitet mit den Korrespondenten Carlos Parisi und Sophie Roe zusammen, um die Zuschauer über die richtigen Fette und Öle aufzuklären, die man kaufen sollte.In der zweiten Episode steht Obst im Vordergrund. Zusammen mit Dariany Santa und Carlos Parisi zeigt die Schauspielerin, welche Früchte unsere neuen besten Freunde sein sollten und ob nicht-biologisches Obst der Freund ist, von dem wir nie wussten, dass wir ihn haben. In den weiteren Folgen stehen Kohlenhydrate, Zuckerbomben und Schokolade auf dem Programm.