Sky News setzt auf UK zur Primetime

England

Zur Hauptsendezeit wird man die britischen Themen beleuchten.

Sarah-Jane Mee wird eine neue Primetime-Show auf Sky News moderieren, die sich auf britische Nachrichten konzentriert.mit Sarah-Jane Mee wird ab dem 2. Oktober montags bis donnerstags um 20.00 Uhr die Themen aufgreifen, über die die Menschen im ganzen Land sprechen, und in einer dynamischen Stunde Nachrichten aus dem Inland erklären und analysieren, die sie wissen müssen. Die neue Sendung wird auf Sky News, auf der Sky News-Website sowie auf YouTube zu sehen sein.Die Sendung wirft einen aufmerksamen Blick auf die Menschen, die im Mittelpunkt der Schlagzeilen stehen, und bietet aussagekräftige Interviews, lebhafte Debatten und hitzige Diskussionen sowie originellen Journalismus und Analysen von Sky News' Expertenkorrespondenten.Sarah-Jane Mee, leitende Moderatorin der britischen Nachrichten bei Sky News, sagte: "«The UK Tonight» wird eine Stunde voller Interviews, Diskussionen und Debatten sein und ein Schaufenster für den originellen Journalismus von Sky News. Wir werden den großen Themen auf den Grund gehen, über die die Menschen am Esstisch, auf dem Schulparkplatz oder in der Kneipe sprechen. Ich kann es kaum erwarten, loszulegen und den Zuschauern im ganzen Land einen Ort zu bieten, an dem sie alle Nachrichten aus Großbritannien finden, die sie wissen müssen... und dazu noch ein bisschen Spaß."David Rhodes, Executive Chairman, Sky News, sagte: "Sarah-Jane kombiniert ihre Herzlichkeit und Erfahrung, um die Zuschauer durch die Berichterstattung über wichtige britische Nachrichten zu führen. Ihr neues Programm, das online und im Fernsehen ausgestrahlt wird, wird den Journalismus von Sky News hervorheben, der von unserem Heimatredakteur Jason Farrell und den Korrespondenten in den verschiedenen Regionen zur Tagesordnung übergeht.