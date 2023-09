«The Boys»-Cast begrüßt «Gen V»

US-Fernsehen

Amazon hat ein entsprechendes Video der Serie schon vorab für alle freigegeben.

Am Donnerstag hat die mit Spannung erwartete Amazon-Original-Serie, das Spin-off aus der Welt von «The Boys», eine teuflische Willkommensnachricht von den Darstellern von «The Boys» an die Studenten der Godolkin University veröffentlicht. Das Video zeigt die «The Boys»-Darsteller Jack Quaid (Hughie Campbell), Antony Starr (Homelander), Erin Moriarty (Starlight), Jessie T. Usher (A-Train), Karen Fukuhara (Kimiko), Colby Minifie (Ashley Barrett), Claudia Doumit (Victoria Neuman) und Cameron Crovetti (Ryan), wie sie die Neulinge begrüßen und ihnen Ratschläge geben.«Gen V» wird exklusiv auf Prime Video in mehr als 240 Ländern und Territorien auf der ganzen Welt mit drei Episoden am Freitag, 29. September, starten, gefolgt von wöchentlichen Episoden, die zum epischen Staffelfinale am Freitag, 3. November, führen. «Gen V» wird ein Teil der Ersparnisse, des Komforts und der Unterhaltung sein, die Prime-Mitglieder mit einer einzigen Mitgliedschaft genießen.«Gen V» startet in der teuflischen Welt von «The Boys» und erweitert das Universum um die Godolkin University, ein angesehenes College nur für Superhelden, an dem Studenten zur nächsten Generation von Helden ausgebildet werden - vorzugsweise mit lukrativen Werbeverträgen. Sie wissen, was passiert, wenn Superhelden böse werden, aber nicht alle Superhelden sind von Anfang an korrupt.