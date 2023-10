«Peter & The Wolf» startet Ende Oktober

US-Fernsehen

Mit einem neuen Animationskurzfilm will Max seine Abonnenten bei der Stange halten.

Am Donnerstag, den 19. Oktober, startet der Max-Original-Animationskurzfilm. Basierend auf dem klassischen Märchen verwandelt der Kurzfilm Sergej Prokofjews geliebte Symphonie in eine bezaubernde und visuell moderne Nacherzählung, mit Musik und Erzählung von Gavin Friday und einem Artwork, das auf Originalillustrationen von Bono aus seinem gleichnamigen Buch basiert.Der Film folgt dem trauernden zwölfjährigen Peter, der nach dem Verlust eines Elternteils nun in der Obhut seines Großvaters ist. Als er Geschichten über einen frei herumlaufenden Wolf hört, beschließt Peter, die weiten Wiesen und Wälder in der Nähe zu erkunden, um den Wolf selbst zu finden. Auf seinem Weg begegnet er Kreaturen, die ihm bei seiner Suche helfen, während er mit Jägern konkurriert, die einen Preis für die Ergreifung des Wolfs gewinnen wollen. Das einzigartige kreative Projekt wird von dem Musiker und Komponisten Gavin Friday geleitet. Das Friday Seezer Ensemble spielt die Partitur von Prokofjew, neu arrangiert von Maurice Seezer und Gavin Friday.«Peter & The Wolf» wird von BMG und Blink Industries produziert und von Alistair Norbury & Stuart Souter für BMG, Benjamin Lole & James Stevenson Bretton bei Blink Industries produziert. Elliot Dear und Stephen McNally von Blink Industries sind die Regisseure, die Produzentin ist Adriana Piasek-Wanski. BBC Studios ist für den weltweiten Vertrieb zuständig.