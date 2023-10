«L-Pop» gibt es bei Disney+

US-Fernsehen

Die Verantwortlichen haben die lateinamerikanische Serie ins Portfolio aufgenommen.

Alle sechs Episoden der lateinamerikanischen Originalseriekönnen ab sofort auf Disney+ USA gestreamt werden. Die neue Serie lädt die Zuschauer ein, die faszinierende Welt des K-Pop - das erfolgreiche Genre der koreanischen Popmusik, das bereits ein globales Phänomen ist - durch eine Geschichte voller Musik und Tanz zu entdecken.«L-POP» stellt Andrea (Andrea De Alba) vor, einen K-Pop-Fan, der beschließt, seine eigene Cover-Tanzgruppe zu gründen, um ihren ultimativen Traumpreis bei einem Musikwettbewerb zu gewinnen: eine Reise nach Seoul. In der von BTF Media produzierten Serie L-POP sind neben De Alba auch Isan (Ji-Won), Alicia Jaziz (Pau), Arantza Ruiz (Indra), Macarena Oz (Silvana) und Juan Fonsalido (Tomás) zu sehen.Die Serie präsentiert auch Choreografien des K-Pop-Genres, die von der renommierten mexikanischen Choreografin Guille Gómez zusammen mit ihrer Agentur Danza 3 entworfen wurden. Die K-Pop-Ästhetik spiegelt sich auch in den Kostümen, Haaren und dem Make-up der Serienfiguren wider. Die koreanische Kultur wird in allen Episoden durch die Sprache, die Küche und die Traditionen dargestellt. In «L-POP» gibt es auch ein Koreatown, einen Schauplatz, der eigens für die Serie gebaut wurde und von der Verschmelzung der koreanischen und mexikanischen Kultur inspiriert ist.