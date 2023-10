Bei Max debütiert «Scavengers Reign»

US-Fernsehen

Joseph Bennett und Charles Huettner kreierten die Sci-Fi-Animationsserie.

Die Max-Original-Zeichentrickseriestartet mit drei Episoden am Donnerstag, 19. Oktober, gefolgt von drei wöchentlichen Episoden bis zum 9. November auf Max. In dieser Erweiterung des animierten Kurzfilms «Scavengers» aus dem Jahr 2016 folgt die Serie mehreren Gruppen von Überlebenden, die versuchen, einen Weg von diesem seltsamen Planeten zu finden, auf dem die Gesetze der Physik, wie wir sie kennen, nicht gelten.In dieser surrealen Sci-Fi-Animationsserie von den Machern Joseph Bennett und Charles Huettner strandet die verbliebene Besatzung eines beschädigten interstellaren Frachters auf einem wunderschönen, aber unbarmherzigen fremden Planeten, wo sie lange genug überleben müssen, um zu entkommen oder gerettet zu werden. Während die Überlebenden sich bemühen, ihr abgestürztes Schiff und die vermissten Besatzungsmitglieder zu finden, offenbart sich ihnen in ihrer neuen Heimat eine feindliche Welt, die ohne menschliche Einmischung gedeiht.Sunita Mani, Wunmi Mosaku und Alia Shawkat sprechen die Hauptrollen. Es gibt Gastauftritte von Pollyanna McIntosh, Sepideh Moafi und Dash Williams. Entwickelt und produziert wurde das Format von Joseph Bennett und Charles Huettner, produziert wird die Serie von Chris Prynoski. Titmouse, Inc. steht hinter diesem Projekt.