Robbie Brenner wird Mattel-Films-Chefin

Wirtschaft

Aufgrund des «Barbie»-Films und weiterer Pläne wurde eine neue Chefin berufen.

Der Spielzeughersteller Mattel gab die Beförderung von Robbie Brenner zur Präsidentin von Mattel Films bekannt. Zuvor war sie seit 2018 Executive Producer bei Mattel Films. Ynon Kreiz, Chairman und CEO von Mattel, sagte: "Robbie kam vor fünf Jahren zum Unternehmen, um die Vision von Mattel Films zum Leben zu erwecken und mit führenden Filmemachern zusammenzuarbeiten, um herausragende Qualitätsfilme auf der Grundlage unserer ikonischen Marken zu produzieren, die in der Kultur Resonanz finden und ein globales Publikum ansprechen. Sie hat genau das und noch viel mehr getan und Mattel Films als wichtigen Partner für innovative Filmemacher, Weltklasse-Talente, preisgekrönte Produzenten und große Studios positioniert."Kreiz weiter: "Unter Robbies Führung freuen wir uns darauf, Mattel Films weiter auszubauen und zur Freude von Fans auf der ganzen Welt weitere spannende Geschichten mit kultureller Bedeutung auf die Leinwand zu bringen."Brenner fügte hinzu: "Während meiner gesamten Karriere habe ich mich immer dazu hingezogen gefühlt, wichtige Filme zu machen, die etwas zu sagen haben. Mattel und Ynon haben mir die einmalige Gelegenheit gegeben, einen Schatz an geistigem Eigentum zu heben und mit einigen der besten Schauspieler, Autoren und Studios der Welt zusammenzuarbeiten. Ich bin allen unseren kreativen Partnern und allen bei Mattel für ihre Unterstützung und ihr Vertrauen dankbar. Während wir den überwältigenden Erfolg des Barbie-Films mit unseren unglaublichen Partnern und Fans feiern, freue ich mich umso mehr auf das, was als nächstes bei Mattel Films ansteht."