Freeform schnappt sich drei Realitys

US-Fernsehen

Zu den Projekten gehört unter anderem «Chrissy & Dave Dine Out».

Der Kabelsender Freeform hat drei neue Programme in sein Programm aufgenommen. Zwei Formate kommen von dem Streamingdienst Hulu, an dem Disney die Mehrheit hält. Joel Kim Booster führt als Gastgeber durch die Restaurant-Reihemit Chrissy Teigen und David Chang, die die Zuschauer zu den besten und überraschendsten Restaurants in Los Angeles einladen. Während Chang mit dem Chefkoch des Restaurants in der Küche arbeitet, laden Teigen und Booster eine Reihe ausgewählter prominenter Gäste zu einer unterhaltsamen Dinnerparty ein.ist eine Dokumentarserie, in der drei Schwestern aus Ghana in Columbus, Ohio, begleitet werden. Als Töchter königlicher Nachkommen aus zwei der reichsten und mächtigsten Königreiche Ghanas führen die Agyekum-Schwestern ein Leben in Saus und Braus. Doch hinter verschlossenen Türen erhält der Zuschauer einen Einblick in das Doppelleben der Schwestern, das den edlen Ruf ihrer Familie zu beschädigen droht.erzählt die Geschichte von Dr. Sasha Reid und ihrem Geheimbund junger Frauen, die aus den verschiedensten Ländern stammen, aber eines gemeinsam haben: die düstere Psychologie der Bösen und den Schutz derer, die von der Polizei übersehen wurden. Mit kriminalistischem Fachwissen und Datenkompetenz tauchen sie in die dunklen Gedankenwelten der Täter ein.