Deutscher Fernsehpreis 2023: Die Kreativen-Gewinner

TV-News

Elf Kategorien wurden - wie im vergangenen Jahr - im Vorfeld der großen Gala ausgelagert.

„Fiktion“

Beste Regie Fiktion

Bestes Buch Fiktion

Beste Kamera Fiktion

Bester Schnitt/Montage Fiktion

Beste Musik Fiktion

Beste Ausstattung Fiktion

„Unterhaltung“

Beste Regie Unterhaltung

Bestes Buch Unterhaltung

„Information“

Beste Kamera Information/Dokumentation

Bester Schnitt/Montage Information/Dokumentation

Am Donnerstag verleiht die deutsche Fernsehbranche in einem Kölner Fernsehstudio wieder die Hauptpreise des Deutschen Fernsehpreises, einem Zusammenschluss von ARD, ZDF, RTL und ProSiebenSat.1 sowie Disney+, Netflix und Amazon. Anders als der Titel vermuten lässt, verbirgt sich dahinter keine Akademie, sondern ein Zusammenschluss von Fernsehsendern, die ihre eigenen Leistungen ins rechte Licht rücken wollen. Dafür gibt es die Deutsche Akademie für Fernsehen. Im Vorfeld der „großen Gala“ findet die „Nacht der Kreativen“ statt. Diese findet in der Flora Köln - mitten im Botanischen Garten - statt. Eingeladen hatte ProSiebenSat.1, Sat.1-Chefredakteurin Juliane Eßling eröffnete die Veranstaltung, übergab das Wort an die Kölner Bürgermeisterin Henrietter Reke und Steven Gätjen moderierte die Preisverleihung.- Viviane Andereggen, Jano Ben Chaabane für «Kleo» (Netflix/Zeitsprung Pictures)- Sven Bohse, Miguel Alexandre für «Sisi 2» (RTL/Story House Productions)- Nina Vukovic für «Der Schatten» (ZDFneo/Keshet Tresor Fiction)- Hanno Hackfort, Bob Konrad, Richard Kropf, Elena Senft für «Kleo» (Netflix/Zeitsprung Pictures)- Philipp Käßbohrer, Jan Eichberg, Mats Frey, Fabienne Hurst für «King of Stonks» (Netflix/btf)- Felix Novo de Oliveira für «Lauchhammer – Tod in der Lausitz» (ARD/ARD Degeto/Moovie)- Pascal Schmit für «Der Schatten» (ZDFneo/Keshet Tresor Fiction)- Robert Eyssen, Boris Gromatzki, Heike Parplies für «Die Kaiserin» (Netflix/Sommerhaus Serien)- Emil Belton, Bruno Alexander, Oskar Belton, Paul Sommerhalter für «INTIMATE.» (Joyn/Kleine Brüder/Pyjama Pictures)- Dascha Dauenhauer für «Der Schwarm» (ZDF/Intaglio Films/ndF IP)- Jessica de Rooij für «Sisi 2» (RTL/Story House Productions)- Daiva Petrulyte (Kostüm), Algirdas Garbaciauskas (Szenenbild) für «Sisi 2» (RTL/Story House Productions)- Myrna Wolff (Szenenbild), Natascha Curtius-Berger (Kostüm), Georg Korpás (Maske) für«Luden – Könige der Reeperbahn» (Prime Video/NEUESUPER)- Alexandra Farrensteiner für «Eurovision Song Contest 2023 – Unser Lied für Liverpool»(ARD/NDR/Bildergarten Entertainment)- Sascha Gröhl für «Zum Schwarzwälder Hirsch – eine außergewöhnliche Küchencrew und Tim Mälzer» (VOX/Vitamedia)- Till Reiners für «Till Reiners‘ Happy Hour» (3sat/B28)- Raphael Selter für «Browser Ballett: Atomkrieg – Der Talk» (ZDFneo/Steinberger Silberstein)- Bode Brodmüller (Set-Design), Simon Sutner (Leitung Requisite), Jonas König (Licht) für«Joko & Klaas gegen ProSieben» (ProSieben/Florida Entertainment)- Florian Wieder, Per Arne Janssen (Set-Design), Paola von Griesheim (Requisite), Katia Convents (Kostüm/Styling) für «Let's Dance» (RTL/Seapoint/BBC Studios)- Tim David Höddinghaus, Mathias Schöningh für «Joko Winterscheidt Presents: The World's Most Dangerous Show» (Prime Video/Florida Entertainment/K2H/27 KM Entertainment)- Jürgen Rehberg für «Petra Kelly – Der rätselhafte Tod einer Friedensikone» (Sky/doc.station)- Marc Accensi, André Nier, Sofia Angelina Machado für «Juan Carlos – Liebe, Geld, Verrat»(Sky/gebrueder beetz)- Malte Schlieker für «Joko Winterscheidt Presents: The World's Most Dangerous Show» (Prime Video/Florida Entertainment/K2H/27 KM Entertainment)