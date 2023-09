«The Curse» startet im November

US-Fernsehen

Auch in Deutschland wird die amerikanische Fernsehserie zu sehen sein.

Showtime hat bekannt gegeben, dass die mit Spannung erwartete Serieam Freitag, den 10. November, als Streaming- und On-Demand-Premiere für alle Showtime- und Paramount+-with-Showtime-Abonnenten ausgestrahlt wird, bevor sie am Sonntag, den 12. November, um 22.00 Uhr auf Showtime zu sehen sein wird.Das Format ist eine genreübergreifende Serie, in der es darum geht, wie ein angeblicher Fluch die Beziehung eines frisch verheirateten Paares stört, das versucht, ein Kind zu zeugen, während es gleichzeitig in seiner neuen Heimwerker-Show mitspielt. In der Serie spielen Emma Stone («La La Land»), Nathan Fielder («The Rehearsal») und Benny Safdie («Oppenheimer») mit. Zu den Gaststars gehören der für den Oscar nominierte Barkhad Abdi, der für den Emmy nominierte Corbin Bernsen und Constance Shulman.«The Curse» ist eine Koproduktion von Showtime und A24 und wird von Benny Safdie und Nathan Fielder gemeinsam entwickelt, produziert und geschrieben. Fielder fungiert auch als Regisseur. Emma Stone produziert zusammen mit Dave McCary und Ali Herting über deren Fruit Tree-Firma. Josh Safdie ist ebenfalls ausführender Produzent über sein Elara-Banner.Die Serie wird international am 10. November in Kanada und am 11. November in Großbritannien, Australien, Lateinamerika, Südkorea, Italien, Deutschland, der Schweiz und Österreich auf Paramount+ Premiere haben.