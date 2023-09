«Help! Im in a Secret Relationship!» kehrt zurück

US-Fernsehen

MTV hat zwölf neue Episoden produzieren lassen.

Travis Mills und Rahne Jones kehren mit ihrer atemberaubenden Seriezurück, in der sie die herzzerreißenden Geschichten von Menschen aufdecken, die emotional manipuliert wurden, um ihre Beziehungen geheim zu halten. Es sind warnende Geschichten von Menschen, die glauben, die Liebe ihres Lebens gefunden zu haben, nur um dann festzustellen, dass der Kern ihrer Beziehung eine Lüge ist.Was ist, wenn Ihre wahre Liebe ein großes Geheimnis verbirgt... und dieses Geheimnis sind Sie? «Help! I'm in a Secret Relationship!» wird von Sharp Entertainment für MTV produziert. Das Format wird auch im Internet entsprechend vermarktet: #MTVSecretRelationship ist der offizielle Hashtag und auf den Social-Media-Angeboten Instagram, X und TikTok sind die Produzenten zu verfolgen.Ganze Episoden von «Help! I'm In A Secret Relationship!» gibt es auf MTV.com und der MTV App. Unklar ist, ob die Episoden auch bei Paramount+ gestreamt werden. Das Format hat bereits zwölf Folgen auf dem Buckel und startete im vergangenen Jahr bei MTV.