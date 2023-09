Paramount+ kauft drei CJ-ENM-Serien

International

Von dem südkoreanischen Unternehmen hat Netflix unter anderem «Crash Landing on You» im Programm.

Die erfolgreiche K-Drama-Schmiede CJ ENM verkauft nicht nur Dramen an Netflix wie das gefeierte «Crash Landing on You», sondern auch andere Formate an Paramount+. Der Streamingdienst hat drei neue Serien zur Zweitverwertung in Nordamerika, Großbritannien und Teilen Europas erworben. Bei den Formaten handelt es sich um «Dongjae, The Good Or The Bastard», «Dreaming Of Cinde Fxxxing Rella» und «Pyramid Game».Die von Studio Dragon und Ace Factory produzierte Serieist ein Ableger der beliebten Krimiserie «Stranger». Die Story dreht sich um einen der beliebtesten Charaktere aus «Stranger», Seo Dongjae. Dessen Zukunft sieht düster aus, da er wegen seiner früheren Korruption als Staatsanwalt gebrandmarkt ist. In der Nachfolgeserie wird Dongjae durch einen Wiedergutmachungsfall in Bedrängnis gebracht. Er übernimmt den Mordfall an einem Highschool-Mädchen. Damit beginnt ein gefährlicher Balanceakt zwischen seiner Intuition als Staatsanwalt und seinem Instinkt als Opportunist. Autor der Serie ist Lee Su-yeon, der auch Autor der ersten beiden Staffeln von «Stranger» ist. Regie führt Park Gun Ho, das Drehbuch stammt von Hwang Hajung und Kim Sangwon.ist eine hybride romantische Komödie. Das Drehbuch stammt von der bekannten TV-Drehbuchautorin Baek Mi-kyoung («Strong Girl Bong-soon», «The Lady in Dignity» und «Mine»). Weil ihre Realität so hart ist, ist es die Geschichte einer Frau, die davon träumt, Aschenputtel zu werden. Sie lernt den Märchenprinzen kennen, der nicht an die Liebe glaubt, und durch die Konflikte, denen sie sich stellen müssen, reift sie selbst zu einer Märchenprinzessin heran. Es handelt sich um eine Produktion, die manchmal wie ein Märchen für Kinder wirkt, an anderer Stelle aber auch eine heiße Liebesgeschichte für Erwachsene ist. Regie führt Kim Min-kyeong, das Drehbuch stammt von Yu-ja, produziert wird die Serie von CJ ENM, Story Phoenix und Keyeast.von JQ Lee unter der Regie von BaK So Yeon und dem Drehbuch von Choi Sui ist die Geschichte einer Schülerin, die dem Mobbing entkommen und zur Scharfschützin werden muss, um das Spiel an der Baekyeon Girls' High School zu beenden, an der jeder Schüler in monatlichen Abstimmungen bewertet wird und eine "F"-Note das legitime Opfer schulischer Gewalt ist. «Pyramid Game» ist eine Produktion von Film Monster in Zusammenarbeit mit den CJ ENM Studios. Kim Jiyeon, bekannt aus der beliebten TV-Serie «Twenty-Five Twenty-One», spielt die Hauptfigur Sung Soo-ji.