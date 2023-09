«Barmageddon» kehrt Mitte November zurück

US-Fernsehen

In der lustigen Fernsehshow treten unter anderem Kelly Clarkson gegen Michelle Rodriguez an.

Die wilde Promi-Gameshowvon USA Network geht in eine neue Runde, wenn die zweite Staffel am Montag, den 13. November um 23.00 Uhr Premiere hat. Die Freunde Blake Shelton und Carson Daly sind die Hauptdarsteller und ausführenden Produzenten der unterhaltsamen Prominenten-Spielshow, in der sich jeder austoben kann und alles erlaubt ist.Die Fernsehpersönlichkeit und Wrestling Hall of Famer Nikki Garcia sorgt als Moderatorin für Stimmung. Das Superstar-Trio macht sich auf den Weg nach Nashville und lädt das Publikum in Blakes Bar Ole Red ein, um in der ersten Reihe zu sitzen, wenn ihre prominenten Freunde in ausgefallenen Barspielen gegeneinander antreten.In jeder Folge spielen zwei Prominente ein einzigartiges Set von fünf Spielen in der Bar, um einen dringend benötigten Preis für eine virale Internet-Sensation zu gewinnen, die sie unterstützen wollen. Nach ihren epischen Missgeschicken im Internet werden sie aus der Versenkung geholt und finden sich bei Ole Red wieder, in der Hoffnung, erlöst zu werden. Der Wettbewerb heizt sich auf, wenn der Verlierer jeder Runde die Chance hat, den Punktestand auszugleichen, indem er das Rad der Erlösung dreht – ein riskanter Zug mit urkomischen Folgen. Am Ende nimmt das Gewinnerteam einen Preis mit nach Hause, während der Verlierer die Schmach der Niederlage hinnehmen muss. Aber das ist «Barmageddon» – selbst wenn sie nicht gewinnen, hatten sie wenigstens Spaß bei dem Versuch.o Kelly Clarkson vs. Michelle Rodriguezo Gwen Stefani vs. Blake Sheltono David Arquette vs. Colbie Caillato Jelly Roll vs. Gabriel Iglesiaso Carly Pearce vs. Boyz II Meno Ice T vs. Blake Sheltono Rob Riggle vs. Chris Hardwicko Nikki Glaser vs. Al Madrigalo Bill Engvall vs. AJ McCarrono Lauren Alaina vs. Blake Shelton