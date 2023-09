US-Studios gründen Lobbygrubbe für Streaming

Vermischtes

Mit der Streaming Innovation Alliance wollen die Mayor-Studios den Ton angeben.

Netflix, Disney, Warner Bros. Discovery, Paramount und weitere Mitbewerber haben sich zur Interessensgruppe „The Streaming Innovation Alliance“ (SIA) zusammengeschlossen. Es ist das erste Mal, dass sich die Anbieter von gestreamten Inhalten zusammentun, um beispielsweise gegenüber Parteien und Regierungsstellen gemeinsam vertreten zu werden.Die Gründungsmitglieder der Streaming Innovation Alliance sind: AfroLandTV, America Nu Network, BET+, Discovery+, For Us By Us Network, Max, die Motion Picture Association, MotorTrend+, Netflix , Paramount+, Peacock , PlutoTV, Telemundo, TelevisaUnivision und Vix, Vault und die Walt Disney Co. Die SIA wird sich für eine Bundes- und Landespolitik einsetzen, die auf einem starken, wettbewerbsfähigen und verbraucherfreundlichen Markt für Streaming-Video aufbaut, so die Gruppe.Charles Rivkin, Vorsitzender und CEO der Motion Picture Association (MPA), der eine führende Rolle bei der Organisation der Streaming Innovation Alliance gespielt hat, sagte: "Streaming bietet einen großen Wert, eine riesige Programmauswahl und noch nie dagewesene Optionen für Verbraucher. Die MPA freut sich auf die Zusammenarbeit mit der SIA und ihren Mitgliedern, um sicherzustellen, dass die Politik auf Bundes- und Landesebene diese unglaubliche Innovation vorantreibt - und nicht den Wert und die Vielfalt untergräbt, die die Verbraucher heute genießen.""Streaming-Dienste haben eine neue Ära des Fortschritts bei der Programmvielfalt eingeleitet, die historisch unterversorgten Gemeinschaften in Rekordtempo relevante Geschichten und Optionen bietet und farbigen Menschen Türen für Produktionsjobs öffnet, die jahrzehntelang verschlossen waren", sagte Senior Advisor Mignon Clyburn. "Jede Politik, die das Streaming einschränkt, würde die Uhr auch bei diesem wichtigen Fortschritt zurückdrehen."