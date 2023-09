Grünes Licht für «Paw Patrol 3»

Kino-News

Paramount Pictures hat mit den Vorproduktionsarbeiten begonnen, damit der Film 2026 in die Kinos gelangt.

Die Paramount-Firmen Paramount Pictures, Nickelodeon und Spin Master arbeiten ab sofort an einem dritten-Film, der im Jahr 2026 in den weltweiten Lichtspielhäusern starten soll. Der zweite Teil der Reihe startet am 28./29. September in den amerikanischen und deutschen Kinos."«PAW Patrol» hat Generationen von Vorschulkindern unterhalten und ihnen gleichzeitig auf subtile Weise den Wert von Gemeinschaft, Inklusion und Teamwork vermittelt", so Jennifer Dodge, Präsidentin von Spin Master Entertainment. "An der Schwelle zur Premiere unseres zweiten Films mit Superkräften ist die universelle Liebe für unsere Welpen stärker denn je. Wir freuen uns, einen dritten Kinofilm ankündigen zu können, der das «PAW Patrol»-Universum mit einem epischen neuen Abenteuer weiter ausbaut. Mit actiongeladenen Missionen und der Erkundung neuen Terrains wird dieser Film überlebensgroß sein und einmal mehr zeigen, dass kleine Pfoten große Spuren hinterlassen können."Taraji P. Henson, Kristen Bell, Christian Convery, Brice Gonzalez, Mckenna Grace, Lil Rel Howery, Alan Kim, Finn Lee-Epp, James Marsden, Chris Rock, Serena Williams, North West und Saint West haben Dialoge gesprochen und sind neben den bereits aus dem ersten Film bekannten Darstellern Kim Kardashian, Marsai Martin und Ron Pardo zu hören."«PAW Patrol» bleibt eine Klasse für sich als geliebter und wiedererkennbarer kultureller Prüfstein für Kinder und Familien überall", sagte Ramsey Naito, Präsident von Paramount Animation und Nickelodeon Animation. "Zusammen mit unseren Partnern bei Spin Master freuen wir uns sehr darauf, die Abenteuer der Welpen auch weiterhin auf die große Leinwand zu bringen, um die «PAW Patrol»-Fans auf der ganzen Welt zu begeistern."