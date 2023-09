«Sommerhaus»-Reichweite steigt dank kürzerer Sendezeit

Quotennews

In der Vorwoche startete das Format mit 1,60 Millionen Zuschauern. «Der Termin» begann mit katastrophalen Werten.

Die Konkurrenz am Fernsehmarkt ist zumindest teilweise gegeben: Das Erste und das ZDF haben attraktive Programme am Dienstag am Start, die das Leben vor allem für RTL erschweren. In der vergangenen Woche liefan, das bis 23.30 Uhr 1,60 Millionen Zuschauer hatte. Die zweite Folge dauerte nur bis 22.15 Uhr und kam somit auf 1,67 Millionen und 6,7 Prozent. Bei den Werberelevanten fuhr man 0,57 Millionen (Vorwoche: 0,58 Millionen) ein und verzeichnete 10,1 Prozent, vor acht Tagen wurden 14,2 Prozent Marktanteil gemessen.meldete sich aus Berlin und brachte aktuelle Informationen. 1,31 Millionen Menschen sahen das Magazin, das 6,9 Prozent Marktanteil einfuhr. Die Redaktion erfreute 0,46 Millionen Werberelevante, der Marktanteil wurde auf 10,0 Prozent bemessen. Mareile Höppner war für 0,89 Millionen Zuschauer da,erreichte mit einem Test der aktuell sehr angesagten Protein-Pulver 6,1 Prozent der Zuschauer. In der Zielgruppe wurden 0,30 Millionen Menschen erreicht, der Marktanteil wurde mit 9,1 Prozent bemessen.Die neue Sendunghatte zum Start lediglich 0,38 Millionen Zuschauer, die Reportage sicherte sich schlechte 3,8 Prozent Marktanteil. Unter den Werberelevanten waren 0,12 Millionen Zuschauer dabei, die die Selbsthilfegruppe Depression Hamburg-Blankenese sahen. 5,4 Prozent der jungen Zuschauer wurden erreicht. Um Mitternacht waren 0,41 Millionen Menschen noch bei Ilka Eßmüller und demdabei, das bei den Umworbenen 6,9 Prozent einfuhr.