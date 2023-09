Langweiliger Bayern-Sieg scheitert an 5-Mio-Marke

Quotennews

Im Vorfeld waren etwa drei Millionen Fans bei der UEFA Nations League der Frauen dabei.

Derzeit ist Frauen-Nationalmannschaft in der UEFA Nations League gefordert. Am Freitag verlor das deutsche Team gegen Dänemark, immerhin waren zwei Millionen Menschen ab drei Jahren dabei. Beim jungen Publikum fuhr Das Erste gute 8,5 Prozent Marktanteil ein. Nun musste das Team gegen Island antreten, das Match endete 4:0. 3,25 Millionen Menschen ab drei Jahren sahen die ZDF-Übertragung aus Bochum, Claudia Neumann kommentierte ab 18.15 Uhr vor 17,4 Prozent der Menschen das Spiel. Beim jungen Publikum wurden 0,38 Millionen erreicht, der Marktanteil wurde mit sehr guten 11,6 Prozent bemessen.Weil der FC Bayern München am DFB-Pokal-Wochenende im August den Supercup austrug, muss die Mannschaft von Thomas Tuchel nun die erste Runde des DFB-Pokals nachholen. SC Preußen Münster – FC Bayern München sahen 4,93 Millionen Zuschauer und brachte dem ZDF 21,2 Prozent Marktanteil. Die Partie, die von Oliver Schmidt, kommentiert wurde, erreichte 1,32 Prozent der jungen Zuschauer. 24,1 Millionen 14- bis 49-Jährige schalteten die 4:0-Niederlage des Drittligisten ein, das von Experten als größtenteils belanglos bezeichnet wurde.Das Mini-sahen gegen 21.40 Uhr sogar 5,01 Millionen Zuschauer und verbuchte 19,7 Prozent. Bei den jungen Erwachsenen saßen 1,30 Millionen vor den Fernsehschirmen, der Marktanteil wurde auf 22,1 Prozent beziffert. Beisaßen Ex-Box-Weltmeister Wladimir Klitschko, Unternehmerin Tatjana Kiel und „Die Zeit“-Korrespondentin Olivia Kortas und 1,54 Millionen Menschen (14,2 Prozent) sahen zu. Unter den Zuschauern befanden sich 0,33 Millionen junge Zuschauer, die 13,5 Prozent Marktanteil mitbrachten.